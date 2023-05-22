STEAM｜郭一葦中學將推新校本課程　校長：學解難溝通比技術重要

天水圍東華三院郭一葦中學計劃於9月新學年起，推出校本STEAM課程，首階段將9月新學年於中一級推行。校長文可為表示，課程除教學生各項STEAM知識和技術，更著重培養學生解難、溝通等各項共通能力，希望學生終身受用，應付日後升學、就業的各種挑戰，而校方更會為此設立專門STEAM實驗室配合教學。



於本學年新上任的文可為校長表示，目前學校透過課外活動、引入外間機構資源、校內課程等不同渠道，為學生提供STEAM教育，並正籌備於9月新學年起，推行名為「科創夢工場」的校本STEAM課程，屆時學生每個循環周上兩節課。

東華三院郭一葦中學校長文可為認為，透過STEAM課程學生學習溝通解難等能力，比單教學生某種技術更重要，因此新學年將推出STEAM校本課程，先教學生技術再教學生如何應用。（夏家朗攝）

校本STEAM課程兼重技術與共通能力

他舉例，中一課程上學期設三個單元教授學生編程等不同技術，學校將為此增設專門課室，而下學期則以實戰為主，學生需運用技術解決現實問題，例如設計協助長者的工具、社區設施等。至於中二及中三初步計劃分別以智慧城市和「科技藝術」為主題，例如教學生以人工智能繪圖。

東華三院郭一葦中學STEAM教學策略訪問。（夏家朗攝）

文校長特別指出，學校的STEAM教學策略除了教學生技術外，更重要是希望培養學生解難、溝通等共通能力和正確使用科技的價值觀等課本以外的技能。以校本STEAM課程為例，在實戰應用部份，學生需接觸產品用家了解需求，亦可能會安排大學生和商界夥伴為學生產品給予意見。

校長文可為：學解難溝通比技術重要

他解釋，現時坊間討論多集中於學生應學習哪種技術以及參賽表現，但認為STEAM不只是為比賽，「比賽是帶動學習氣氛，但最終都不會是每人都贏或者每個都獲獎，更重要是過程中學生的經歷和得著」，但現時學校和學生的焦點往往在務求完成任務，靠某個秘技而獲獎，「但可不可以反思中間學到什麼、編程為什麼做到某個效果？其實這比拿獎還要珍貴」。

他又指，現時科技發展迅速，目前教授學生的技術將來可能被淘汰，因此更重要的是需要透過STEAM教育課程，讓學生掌握解難、溝通、同理心等共通能力和價值觀，引導他們將這些能力轉移至其他學科，以至未來面對不同挑戰，「我們要的人是一個考試很高分的人，還是一個解答能力很高的人？我覺得後者會多一點」。

東華三院郭一葦中學校長文可為（左一）認為學生可作多元發展，希望學生可在學習中找到和發展個人所長。（夏家朗攝）

被問及如何向家長解釋教授課本以外的能力時，文校長回應稱學校學生多元化，除學業外學生也可STEAM、體育、藝術等不同方向發展，「不是說文憑試考獲5**才是最厲害，即使學生考獲5**、入大學，畢業後都不代表他有好將來。反而他找多一樣東西好自信、找到自己career path，這個就是我最想的」。

文校長補充，學校開始發現部份同學對STEAM教育較感興趣，因此未來另一發展方向是推行資優教育，培育具潛力的學生，鼓勵他們參加比賽之外，亦會推薦他們參加本地大學舉辦的資優課程，希望他們能發展所長。