德信學校推遊戲閃卡培養學生品德價值　配合科組活動強化學習

尖沙咀德信學校早前整合價值教育課程內容，推出「德信價值教育閃卡」，讓學生可以從卡牌遊戲之中，學到不同價值觀及品德強項。李英超校長及駐校社工蕭軒（軒Sir）接受「01教育」訪問時提到，卡牌遊戲可以回應男校校情，針對男孩子們的性格特點吸引他們投入培育品德。現時閃卡遊戲在校內推出短短個多月旋即成為學生們在小息的熱門活動。



小三學生黃星嵐（左）及小四張啟泰（右） 大讚「德信價值教育閃卡」好玩，而且能夠學到上面的價值觀。（蘇煒然攝）

統整價值觀教育課程 製閃卡促進學生理解

德信學校過去一直着重學生的品德培育，多年前起已從不同角度切入，有見課程內容愈變複雜，學校決定統整課程，並以生動的地鐵路線圖表達，教導學生不同價值觀，期望他們就讀6年期間，能夠學習路線圖內所有內容和品德範疇。

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不過德信學校作為男校，學生看到路線圖後雖然大讚漂亮，但很快將之拋諸腦後。有見及此，李校長想到與團隊根據路線圖上的價值觀製作「德信價值教育閃卡」，並設定對戰規則和玩法，讓他們可以從遊戲中學習。團隊成員之一的駐校社工蕭軒（軒Sir）補充，設下公平遊戲規則可以針對普遍男學生喜歡在指定規則下競爭的性格，有助吸引他們投入遊戲。

駐校社工蕭軒（軒Sir，左）及校長李英超（右）。（蘇煒然攝）

配合不同科組活動派閃卡 同時加強家校合作

每名學生都會獲發一套34張的閃卡，每張卡代表一種價值觀，並於卡面解釋各種品德價值，與坊間的遊戲卡相似。學生玩遊戲時需閱讀閃卡上的內容，從中學習不同價值觀。學生儲齊全套閃卡，需要憑個人努力完成不同活動，才能從老師手上取得閃卡獎勵。例如學校早前舉辦日本著名藝術家草間彌生畫展，讓學生學習她的的堅毅精神，同學參觀畫展並完成工作紙後，就可以獲得「堅毅」閃卡，達至將閃卡上的價值觀與活動目標連結，加強學習成果。

李校長又指，如果老師與家長溝通後，發現學生在學校和家中行為表現不一，雙方可一起為學生設定目標並以閃卡為獎勵，有助家長教育兒子。另外，若老師發現個別學生較為被動，所獲閃卡數量明顯較少，亦可以閃卡為獎勵，鼓勵學生設定和完成個人挑戰項目。

雖然閃卡推出只有1個多月，但李校長對效果感到滿意。（蘇煒然攝）

學生大讚好玩 校長對成果感滿意

「德信價值教育閃卡」花了約一年時間作規劃及製作，學生們一直引頸以待，不斷追問何時派發閃卡，學校早前終於推出閃卡。該校小三學生黃星嵐及小四張啟泰大讚閃卡遊戲好玩，更說自己學到閃卡上面的價值觀，即使不知道個別名詞的意思，亦可以查看閃卡上面的解釋從中了解箇中義意。

李校長對閃卡效果感到滿意，認為學生能夠透過閃卡學習不同價值觀的意思，更有學生引用閃卡上的句子作文，「因為佢玩呢套卡，佢見到嗰啲句子，佢入咗腦，寫作時會寫出呢啲句子」。

前校長被控公職人員行為失當 現校長：學校營運不受影響

德信學校前校長郭超群涉在學校考試和測驗前，洩露小五、小六試卷機密題目予一間他有份注資成立的補習社，並一直未作任何利益申報。郭早前被廉正公署拘捕，並被控公職人員行為失當，及與補習社前董事串謀公職人員觸犯行為失當。（案件編號：WKCC1418/2023）

李英超校長指目前案件已經進入司法程序，不方便評論，但強調現時學校營運不受案件影響，特別是疫情後不少學生活動都已經復常，學生表現比過去更為積極。他又感謝過去學校有困難時，一眾舊生和家長都十分支持學校。