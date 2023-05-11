殺校｜長洲堂錦江小學避過停辦　獲准9月新學年開辦私立小一班

中華基督教會長洲堂錦江小學新學年獲派「0班」小一，早前向教育局申請，今年9月開辦私立小一班。校方今日在社交平台公布，獲教育局批准申請，稱「十分感謝長洲各界人士對我們的信任及支持」，又指本周六是學校開放日，歡迎到校參觀。

教育局表示，2023/24學年不獲批資助小一班級的學校中，一所申請特別視學、兩所申請在 2023/24 學年以私營方式開辦小一班級、一所申請與其他學校合併，以及一所因所屬小一學校網仍未全面推行小班教學，申請再次參加「小一入學統籌辦法」。當局正陸續聯絡並通知相關辦學團體／學校有關審批結果。



▼4月17日 長洲堂錦江小學復活節後復課▼



+ 15

中華基督教會長洲堂錦江小學上半年收生，距離16人開班門檻尚欠1人，新學年不獲教育局批准開辦小一。校方上月向教育局提交「發展方案」，申請下學年營辦私立小一班，辦學團體會全費資助新學年入讀的小一學生。按照教育局機制，若學校來年再參與小一入學統籌辦法，入讀小一人數達到開班門檻，24/25學年可開辦資助小一班，原為私營的小一班，亦可轉為資助班級。

教育局發言人回覆查詢，指2023/24學年不獲批資助小一班級的學校中，一所申請特別視學、兩所申請在 2023/24 學年以私營方式開辦小一班級、一所申請與其他學校合併，以及一所因所屬小一學校網仍未全面推行小班教學，申請再次參加「小一入學統籌辦法」。

發言人指，就有關方案，教育局正陸續聯絡並通知相關辦學團體／學校審批結果，當局會繼續與有關學校緊密溝通，為學校提供適切的支援和協助。