長洲錦江0班小一｜校方料成功申私辦小一機高　5.13開放日展優點

香港學童人口下降，中華基督教會長洲堂錦江小學新學年獲教育局派「0班」小一。錦江小學校董會今日（4日）發文指，已向教育局申請下學年（2023-2024）開辦私立小一班，料申辦機會極高。



該校又指，若2024至25學年入讀小一人數能達教育局要求，全校將可回復政府資助，因此呼籲所有關心錦小的人，積極向家長推薦幼稚園K3學生於今年9月份報讀錦小，校方更會於下周六（13日）舉行開放日，希望各界親身認識該的優點與強項，著名兒童漫畫《麥嘜》系列作者麥家碧更會設計義賣品及開放日宣傳海報。



▼4月17日 長洲堂錦江小學復活節後復課▼



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辦學團體全費資助學年私立小一學生讀至小三

錦江小學校董會今分別在校網及其Facebook專頁發文，以問答形式回應目前辦學狀況。該校表示，上月已正式向政府申辦下學年開設私立小一，也已提交一份詳盡計劃書，明言會由辦學團體全費資助來年的私立小一學生升至小三班，亦正向教育局查詢可否資助至小六畢業。

教育局答允月中回覆申辦私立小一申請結果

該校稱，從不同渠道收到教育局的正面肯定，相信成功申辦私立小一班機會極高，局方已答允會在5月中旬回覆申請。該校指出，假設2024至25學年收生達到教育局要求，包括從私立小一升上小二的班級，全校可回復至由政府資助。

對於原來選擇下學年入讀錦光小學的家長，該校稱教育局已啟動重新派位機制，按機制大多會把該批學生派獲長洲其餘兩校，亦稱家長也可選擇去任何一間學校，包括私校的小一班，提醒家長可慢慢考慮。

籲家長今年9月推薦K3生報讀 以爭24-25學年恢復全校獲政府資助

至於關心錦江小學的朋友及家長，該校特別呼籲他們可向長洲街坊、鄰居及朋友推薦錦江小學，特別是在今年9月呼籲K3學生踴躍報讀錦小，以達到兩輪收生16人的最低開班要求，以全面回復政府資助。

《麥嘜》作者麥家碧設計義賣品及開放日海報

另外，該校將在下周六下午1時聯同幼稚園舉行兩校開放日，將邀請港隊劍擊運動員吳諾弘等嘉賓作分享，亦已邀得麥嘜、麥兜創作人謝立文與麥家碧設計義賣品及宣傳海報。

▼4月6日 長洲堂錦江小學及已停辦小學情況▼

