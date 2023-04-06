殺校｜長洲錦江小學陷危機　60年前女校男生感慨嘆　小六生冀寬容

中華基督教會長洲堂錦江小學，在新學年因「只差一名學生」，收到教育局通知新學年小一開「零班」，陷入殺校危機，校方已啟動危機小組商討可行方案。但事件亦引各界討論，「只差一人」是否毫無轉圜餘地？



錦江小學前身是長洲女校，擁88年歷史，《香港01》記者成功接觸到該校學生、校友及街坊，有小六學生擔憂心殺校後，未來無法返校感謝老師教育之恩，冀政府可「刀下留校」:「希望寬容一吓，都係爭一個（學生）啫，可能最尾都會多一個呢。」；亦有約60年前的「女校男生」，娓娓道來88年歷史，笑稱：「當時學費收5蚊，好鬼貴！」



據最新資料，錦江小學新學年小一班在自行派位及統一派位兩個階段，合共只取錄15名學童，距開班最低要求「尚欠一個」，因而收到教育局通知「派零班」，該15名學童很大機會要讀另外兩校。不過，事件亦引起外界關注，為何只差一個就「無得留低」，是否有欠人情味？

《香港01》記者今日（6日）走入長洲，由於錦江小學放復活節長假，校內亦沒老師回校當值，記者遂走訪長洲各處向當地居民了解情況，並成功接觸到學生、校友及街坊。

家住附近、在該校就讀小六的鄭同學表示，得悉學校來年小一開零班時感到十分震驚，「因為學校每年都收到學生，估唔到今年收少咁多。」

錦江小學小六生鄭同學指學校師生感情深厚，冀教育局作出寬容。（梁鵬威攝）

小六生：擔心無得返母校 全校師生感情深厚

他表示，錦江小學每級只有一班，自己就讀小一時約有20人，但慢慢有同學因家庭安排到離島到市區讀書，至今已有三四名同學離開。準備離島升中的鄭同學說，有一個同樣就讀該校四年班的妹妹，談及母校面對的危機時，表現得十分婉惜:「擔心冇得返母校探老師，好難揾返以前教我啲老師，講返多謝佢哋教我。」他特別提到以前一位姓蔡的中文老師，指對方時常包容並給機會予犯錯學生，上課亦十分生動，大家氣氛融洽。

鄭同學表示，學校學生雖然少，但亦造就全校師生感情深厚，「全部人都好熟，每個人都可以傾計」。他指得知只差一個學生即可開班，冀教育局可格外開恩: 「希望寬容一吓，都係爭一個（學生）啫，可能最尾都會多一個呢。」問及是否喜歡錦江小學，鄭同學堅定地說：「鍾意！」

記者亦成功尋得一名約60年前就該校的「女校男生」，已屆70多歲的張先生表示，自幼在長洲長大，當年在錦江小學前身、長洲女校時入讀，是該校的女校男生之一。他雖然不願上鏡，但仍娓娓道來約60年前的回憶，指這校當時校址在已荒廢多年的長洲戲院對面，後來因為學生人數增多，搬至現址的長洲半山位置，後來因收生不足亦兼收男生，他當時就入讀該校，學校後來亦更名為錦江小學。

張先生憶述當年，校舍只有一層，「大概5、6個課室，一個係教師用」，又指60年前已有校服，有別於現時設計，當時上身是有校徽的恤衫，下身是藍色短褲，又笑言:「我讀書好叻嘅，3科都紅色。」不過令張先生「耿耿於懷」60年的，是學校的學費，「5蚊一個月呀，嗰時5蚊呀，買到幾多嘢？」

母校面臨殺校，張先生感慨時代不斷流轉，現在仍記得當時學生很多，每級有6班，更會分上下班，「高年班讀上晝，低年班下晝」。他又說，長洲學校越來越少，主要是教育水平難與市區學校抗衡，「你住長洲都希望仔女出去讀啦，但細路仔咁早起身又好辛苦。」

街坊關先生對錦江小學面臨殺校危機一事感愕然。（梁鵬威攝）

已在長洲居住27年的街坊關先生則表示，看到新聞後第一反應感愕然，「以前（錦江小學）好多學生，成日收爆」。他有感近年長洲居民均喜歡讓小朋友到市區讀書，導致學校收生不足。他亦希望教育局可寬容一下，不要因收少一個學生而不允許學校開班。