科大與體院成立體育科技聯合中心　發展科研助精英運動員奪佳績

科技大學與香港體育學院宣布共同創立科技大學—香港體育學院體育科技聯合中心，致力發展體育科技研究，協助精英運動員在國際比賽中獲取佳績。



科大將與體院共同開發傳感器、訓練方案、運動空氣動力學分析工具、先進訓練裝備等新技術，以優化精英運動員的裝備、運動姿態和訓練策略，提升於單車、三項鐵人及滑浪風帆等比賽中爭奪關鍵性的競爭優勢。科大亦會繼續為體院的精英運動員提供學習機會，包括度身訂造的課程及「本科生研究計劃」等，以促進雙軌發展。

中心的首批研究項目包括對滑浪風帆精英運動員的綜合空氣動力學性能評估；開發運動空氣動力學與生物傳感器、模擬人體手臂和腿部肌肉脈動的人體模型；以及可準確測量運動員生理狀態的非接觸式系統等。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，本港近年於體育賽事屢獲殊榮，政府對精英運動員的支持日益增加，科大會撥款2,000萬元支持運動科學的發展，並期望通過該中心發掘更多新知識，讓精英運動員的表現精益求精。體院院長李翠莎表示，體院與科大設立體育科技聯合中心，結合頂尖科研人員的共同努力，必定能提升運動員於未來比賽的表現。