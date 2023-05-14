皇仁書院5.20補辦160周年校慶晚宴　李慶年魯庭暉等逾千校友出席

去年是皇仁書院160周年校慶，原訂於年底舉行的校慶晚宴受疫情影響而需要延遲舉行。隨着社會復常，舊生會隨即開始籌備補辦晚宴，最後定於5月20日在香港嘉里酒店復辦，預計將有逾千校友出席，當中包括前助理廣播處長陳耀華、區域法院法官李慶年、前保安局局長黎慶寧及電訊盈科媒體集團旗下MakerVille行政總裁魯庭暉等。



皇仁校慶晚宴將於5月20日在香港嘉里酒店復辦。（馬煒傑攝）

校慶晚宴召集人朱啟明表示，皇仁書院160周年校慶晚宴將於5月20日於香港嘉里酒店復辦，門票於四月底經已售罄，屆時將有超過80席，逾千皇仁師兄弟及老師出席，舊生會名譽顧問、醫學會會長鄭志文、前助理廣播處長陳耀華、區域法院法官李慶年及蘇杭街一號創辦人羅永聰將於晚宴當晚擔任司儀，另外亦有其他校友出席，包括前保安局局長黎慶寧及電訊盈科媒體集團旗下MakerVille行政總裁魯庭暉等。

朱啟明續指，晚宴當日有一系列紀念品，包括以往晚宴都會拍賣出售的陀飛輪腕錶、本地品牌設計、全家適用的皇仁T-Shirt，而校友之一的書法家徐沛之亦就校訓「勤有功」寫書法作品，亦將於當晚進行拍賣。

而插畫家「Zaak6Naam4」亦是皇仁的校友，為慶祝160周年校慶他為學校設計4個角色及大量插畫作品，他指角色的設計都是基於徐沛之等皇仁的真實人物，亦加入了炮台、童軍室的皇仁地標作元素，讓舊生憶起當年在皇仁的回憶。