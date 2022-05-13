皇仁書院160周年校慶　何超鳳代父發言　校史記載賭王活潑俊朗

傳統名校皇仁書院今年踏入160周年校慶，早前因疫情延至今日（13日）舉行校慶揭幕禮，最終因暴雨警告關係停課而告吹。多名皇仁舊生及代表以視像致辭祝賀校慶，包括代表已故「賭王」何鴻燊的澳門博彩控股有限公司主席兼執行董事何超鳳、立法會議員霍啟剛及前中大校長、皇仁舊生會名譽會長、新加坡南洋理工大學高級副校長（健康與生命科學）兼李光前醫學院院長沈祖堯。

其中何超鳳發言時，提到對有機會一睹校史檔案感興奮，從中了解其父親在皇仁的生活，又笑言父親被形容為「較大部分同學活潑、俊朗及年輕」。



校慶揭幕禮延遲再取消 改為視像致辭

皇仁書院原定1月7日舉行160周年校慶揭幕禮，但因遇上疫情而延至今日，惟今日清晨天文台一些度發出紅色暴雨警告，教育局宣布停課，揭幕禮宣告取消。多位名人及舊生以視像方式祝賀，其中何超鳳代表其已故父親何鴻燊發表題為「皇者仁風」的視像致辭。

已故「賭王」何鴻燊。（資料圖片）

校史記載「賭王」求學點滴

何超鳳說，在校史檔案中，看到不少父親的身影，見證父親從考試僅僅過關到奮發向上；從見到病人在街上輪候牙醫，到換個新髮型看庇理羅士女同學；從獲得政府獎學金到在港大修讀理學院；從在澳門拓展事業到為國家和港澳效力，貢獻巨大。她稱在校史中，能從中看到約一世紀前的生活，及父親的幽默雋語。

何超鳳發言時稱在校史檔案中發現父親求學時的點滴。（皇仁書院舊生會網站）

何超鳳借父親感想祝願「皇仁仔」

她又說舊生會名譽顧問專業多元，是這間基層學校普及教育的「產物」，展現為己為人、服務社群的精神，特別在抗疫工作出時刻展現「皇者仁風」。她引述在校檔中讀到父親談及轉系到新成立的港大理學院時感想，稱：「感謝皇仁歲月及大學日子，令我學到獨立自處，領悟到生命的意義。皇仁校長和老師也很好，我有很快樂的回憶。」，並希望其他「皇仁仔」也可一樣。

霍啟剛指運動員成功與皇仁校訓「勤有功」一脈相承。（皇仁書院舊生會網站）

霍啟剛：運動員成功與皇仁校訓「勤有功」一脈相承

霍啟剛發言時亦提到其已故祖父、永遠名譽會長及前中國人民政治協商會議全國委員會副主席霍英東，稱其祖父致力亞洲區內和國家體育發展，並指每位運動員的成功和自豪背後，均是無盡試煉，與皇仁校訓「勤有功」一脈相承。

沈祖堯稱皇仁書院在風浪中屹立不倒。（皇仁書院舊生會網站）

沈祖堯：深信「皇仁仔」會在各方面帶領社會

舊生沈祖堯則稱，後疫情時代令世界再不一樣，香港歷盡風浪，各種傳染病爆發對社會、國家以至全世界皆帶來深遠影響，但皇仁書院一直屹立不倒，真正做到一代又一代「增輝香江，點起知識的光柱」，並深信「皇仁仔」會繼續為校自豪，努力向上，在未來數十載從各方面帶領社會和國家。

▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼

