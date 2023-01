皇仁年宵移師南豐紗廠　生意不俗「回到本」　中五生嘆難忘感不捨

皇仁書院學生今年首次移師至荃灣南豐紗廠參與年宵擺賣,今日年三十(21日)來到市集的最後一天。年宵籌委會主席伍正楓表示,縱然不及維園熱鬧,但人流亦頗多,所以生意不俗,不少校友及學生特意前來支持,所得利潤總算「回到本」。



該校暌違兩年再次擺檔,不少人第一次參與籌委會「落手落腳」搞。對於伍正楓而言,今次亦是他最後一次參與年宵籌備工作,他坦言今次經驗難忘、「好唔捨得」。



荃灣南豐紗廠年宵市集逼爆 人龍一度排至地下

每逢年宵,皇仁書院學生均會於維園設攤檔擺賣,不過,今年維園不設乾貨攤檔,皇仁書院學生從社交平台申請荃灣南豐紗廠年宵市集位於三樓的檔位,延續傳統。記者晚上約8時於現場觀察,南豐紗廠年宵市集現場人流不少,據知下午時間,排隊進入市集的隊伍一度延伸至地下。

衛衣最暢銷 自家設計環保袋售罄

皇仁書院上次參與年宵擺賣,已是2020年,當時於灣仔藍屋設攤位。皇仁書院年宵籌委會主席伍正楓表示,今年生意頗好,與往年差不多,很多皇仁書院同學及舊生特意前來光顧,總算「回到本」,「好多人一過嚟就話要買衛衣(hoodie)」。他說,衛衣背面印有「A year of fortune」的歌曲播放器,寓意穿著這件衛衣一年都會的好運。不過,他們的產品不只獲舊生支持,他們自家設計的環保袋亦售罄,而兔公仔、文件夾、貼紙等產品詢問度亦高。

皇仁書院今年的攤檔主題是「白玉兔」,伍正楓早前表示,「白玉」二字打直如皇仁的「皇」字相似,亦配合下個農曆年為兔年。他們今次售賣分別有白色和灰色的兩款衛衣、帆布袋、文件夾及印有歌詞的貼紙。貼紙上的歌詞節錄了電影《逆流大叔》主題曲、樂隊Rubberband的《逆流之歌》;以及女歌手Serrini的《Let Us Go Then You And I》。

▼1月16日 皇仁書院學生轉戰南豐紗廠參與年宵市集▼



中五生首次、也是最後一次搞年宵:明年要備戰DSE

參與今次年宵市集的全為中三至中五學生,大部份均為第一次參與年宵,他們早於去年11月底已開始籌備工作。目前就讀中五的伍正楓,今年是第一次加入籌委會辦年宵,亦是最後一次,明年同樣時間,他需為DSE文憑試備戰,被問及感受,他坦言感到不捨,「好唔捨得,好難忘呢次機會,因為始終好多嘢做,又要採購啦、設計(design),又要搬貨嗰啲,好多嘢都要處理,呢次經驗係好難得。」

李同學(左)往年曾協助師兄們在維園年宵擺檔,今年第一次加入籌委會。(陳葆琳攝)

李同學往年曾協助師兄們在維園年宵擺檔,今年則第一次加入籌委會,很多事情均要自行處理,「以前就幫師兄搞,師兄就已經幫我哋講好晒價錢,點樣賣,教我哋出嚟點樣係維園推銷(sell)下啲客。」記者離開之前,一眾皇仁書院學生示範如何叫賣,他們齊聲說出:「99蚊一隻公仔,100蚊都唔使」。