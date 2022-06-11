皇仁書院會考十優狀元蔣濛任美國普渡大學校長　學術成就卓越

美國普渡大學（Purdue University）於當地時間周五（10日）宣布，其行政副校長兼John A. Edwardson工程學院院長蔣濛，將於2023年1月1日起，接替現任校長Mitch Daniels成為該校新校長，為該校第13任校長，現年僅45歲。

蔣濛1977年出生於內地天津，11歲隨家人到香港，入讀官中名校皇仁書院，1995年中學會考取得10科A，為當年皇仁四名十優狀元之一。他之後獲獎學金到美國升學，在史丹福大學取得學士、碩士及博士學位，之後加入普林斯頓大學；他在2020年擔任美國國務卿科技顧問，他曾發起2012年香港反國教聯署，並為2014年佔中事件發聲。



2020年擔任美國國務卿科技顧問

普渡大學周五公布，董事局一致推選蔣濛成為下一任校長，他將於2023年接替由2013年已擔任校長至今的Mitch Daniels，又指他在該校服務5年期間，帶領大學達到有史以來最高排名，更於2020年曾擔任美國國務卿科技顧問。該校在最新QS 2023年度大學排名全球129位，在THE的2022年度排名則全球列105位。

該校董事會主席 Michael Berghoff讚揚蔣是帶領學校飛躍的理想選擇，對他充滿信心，並指不僅學術成就卓越，管理上有敏銳觸覺。

天津出生11歲移居香港

翻查資料，蔣濛於天津出世，11歲隨家人到港，入讀皇仁書院，在1995年會考考獲10科A，為當年十優狀元之一。他其後入讀美國斯丹福大學，並在該校獲得機械工程博士學位，之後加入普林斯頓大學為助理教授，其後晉升為教授，是該校最年輕的教授之一。

他在2017年出任普渡大學工程學院院長，2021年兼任行政副校長。

45歲的蔣濛將於2023年1月起出任美國普渡大學新校長。（普度大學網站）

學術表現出色 擁有25項專利

普渡大學表示，蔣在邊緣運算（Edge computing）、網絡擁塞控制（internet congestion）、雲端及視像優化領域表現卓越，擁有25項專利並創辦3間公司，2013年獲美國國家科學基金會授予年輕科學家的最高榮譽華特曼獎（Alan T. WatermanAward），成為當時40歲以下頂尖科學家。

蔣濛：會像學生一樣向每一個人學習

蔣濛則表示，成為該校校長是最高榮譽，希望延續上任校長光榮，盡管工作艱鉅仍會謙卑地做，並會像學生一樣向每一個人學習，接下來首要聆聽學生、教職員、校友以至州、國家、合作伙伴、朋友及家人意見。

他又稱教育令他的生活脫離匱乏，感激有幸為大學服務；又稱自己作為實現美國夢的移民人士，自豪可在美國高等教育中服務，並稱美國高等教育正遇到越來越多挑戰，相信可共同創新，向未來無限潛力邁進。

有份發起青年學術界反國教聯署 批評佔中催淚彈清場

翻查資料，蔣濛過去不時為台灣及香港議題發聲，包括在2012年香港反國教運動中，成為青年學術界反國教聯署的發起人之一，亦曾在2014年佔中時期，在Twitter轉發警方發射催淚彈清場的新聞，並發聲稱是迄今香港最黑暗時刻，然而更黑暗的夜晚仍未到來。

他亦在2020年出席與台灣的抗疫分享演講中，指美國與台灣共享自由人民、自由社會及自由企業核心價值，又稱見證過國際社會歐威爾的《1984》，又見證台灣2020年希望，強調自由是公共衞生的基石，亦是科技進步的北極星。