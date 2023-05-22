殺校｜溥仁小學家長反問蔡若蓮：心痛點解妳涼住冷氣講呢句說話？

黃大仙獻主會溥仁小學下學年小一獲「派0班」，向教育局申請「特別視學」被拒，最快於2026/27學年失去資助資格而要停辦。該校十多名校友及家長學生上周六（20日）烈日炎炎請願，惟始終不獲教育局局長蔡若蓮接見。有家長指殺校對於很多小朋友而言是損失，反問局長「妳真係咁心痛，點解妳喺office（辦公室）涼住冷氣講呢句說話？」



溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳亦批評，校方未有了解SEN學生的需要，作出決定，希望當局「開綠燈」或延長收生時間，校友會亦計劃籌款申辦私小。



▼5月20日 溥仁小學家長學生及校友向蔡若蓮交請願▼



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該校十多名校友、學生和家長，上周六（20日）烈日當空之下到一間中學外，向出席活動的教育局局長蔡若蓮請願，希望當局撤回「殺校」決定，朱太則是其中一人。朱太接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，目前女兒就讀小一，由於有特殊教育需要（SEN），當年尋找學校之時，朱太親自致電及拜訪十多間不同學校，但只有這間學校令她滿意：「唯獨是呢一間嘅老師係畀到個感動我，佢哋會真係點樣去安排啲小朋友，點樣去融入返一個大家庭、正常小朋友嘅生活」，而非只是為了收生不足而招攬入學。

朱太指，女兒2026年會由小三準備升小四，較為緊張，轉校對於SEN小朋友而言為頗大挑戰，目前小朋友已很適應該校的合作模式，由本來不願上學及做功課，每天哭鬧，到現在會主動舉手回答老師問題。朱太表示，該校老師用了大半年時間了解及揣摸女兒的性格，又設計不同方案協助小朋友及教育家長。

她坦言，自己不是當中殺校最受影響的一個，但仍走出來請願，是因為覺得這間學校上至校長，下至校工姨姨均對小朋友很用心，並且貼心照顧，「係真係從小朋友出發，如果一間咁好嘅學校要消失嘅話，唔好剩係話SEN小朋友，係好多普通學習未必好叻嘅小朋友嘅一個損失。」

教育局局長蔡若蓮。（歐嘉樂攝）

請願當天，蔡若蓮未有親自接見，當天乘坐座駕離開，並派出九龍塘分區代表接信。朱太坦言，當天請願本來亦不期望局長會願意一同坐下商討，但蔡若蓮只是派出一名助手問候，官員只派了一次，「但妳都起碼噓寒問暖下都好呀！假意地收咗我封信都好，妳連扮嘅關心都冇。」對於校方回應指「對年幼學童在炎熱天氣下被帶上街，深表心痛和關注」，朱太如此說：

易地而處，如果佢都係父母嘅時候，妳真係咁心痛，點解妳返office（辦公室）嘅時候，人哋打畀你，妳係office（辦公室）涼住冷氣講呢句說話？而唔係當時你見到，唉真係好熱呀啲小朋友好辛苦，我不如快啲過去收咗封信，慰問吓啲家長，然之後帶埋佢哋，再約見一個時間，會唔會好啲呢？佢都冇，而係自己靜靜雞走咗去。 朱太

被問及日後該校家長會否有其他行動，她則指仍需與校友會及其他家長商討，「停步緊係呢一刻唔會想，因為係為咗各位未來主人翁去爭取」。

溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳則指，近年SEN學生增加，家長於芸芸學校之中才獲主流學校接收相關學生，目前情況替小朋友感到心痛，「上面嘅教育官員，點解你唔唸下，點解會令到呢班小朋友都要行出嚟呢？點解決定之前，唔行多一步唔同需要去了解多一啲唔同需要嘅學校，有特別需要嘅學生要點樣照顧。」

她指，教育局至今未為該校作出特別安排，希望當局可將暫緩一年、「開綠燈」通過，或延長收生時間，讓該校於7月之前收更多校生。她又提及，現階段認為申辦私小一才有希望，校友會擬籌款申辦私小。