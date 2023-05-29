校園天地｜五邑司徒浩中學探索科技新領域，為學子啟航創新之旅

五邑司徒浩中學一連兩日舉辦科技盛事，為學生打造了一場匯聚科學知識與創新科技的盛會，引領莘莘學子啟航創新研發之旅。是次活動邀請了四家本地自主研發科研公司參與，讓學生們近距離感受前沿科技的魅力，激發對科學的熱愛。（內容由五邑司徒浩中學提供）



活動中，有科研公司帶來了生動有趣的「模擬補牙」活動，讓學子們運用該公司研發的無雙酚A牙科樹脂模擬進行牙齒補綴，並製作出獨一無二的紀念品。

三維打印技術公司則分享了其公司的成長故事，以及示範抗菌三維打印技術的獨特之處，深入淺出地介紹了立體繪圖、三維打印操作，以及公司在科技創新過程中遇到的挑戰與趣事。

有食品科技公司向學生講述了綠色飲食與可持續發展的重要性，以及展示公司的「秘密武器」——製作植物基食品的關鍵原材料以及獨家的食品科技技術。

有生命科技公司則透過實驗和講解，讓學生親身觀察實驗室檢測新型冠狀病毒的過程以及DNA在電泳中的奇妙變幻，引領同學們探索生物技術的奧秘。

活動受到學生的極高評價。透過趣味盎然的活動，學生有機會近距離感受前沿科技的魅力，不但學到豐富實用的知識和技能，更激發了他們對科學和STEM教育的興趣。同學們對活動十分投入，並對互動和實踐環節尤其感興趣，透過親身體驗科技的實用性和創新性，讓他們受益匪淺，滿載而歸。

作為現代教育的重要基石，STEM教育為學生提供創新與實踐的寶貴機會，在配合校內課程的同時，加強跨學科創新思維以及教學效能。在此次活動中，學生們得以與本地研發企業互動，並獲得了對本土科研領域創新產品更深入的體驗，進一步鼓勵他們積極探究以及參與科研工作。此外，通過與企業家的交流，學生能更深刻地理解社會以至業界對科研產品的需要，進而激勵他們在未來的創新之路上一展所長，開發更實用、「貼地」的產品，為推動社會以至科技進步貢獻自己的力量。在生涯規劃方面，這次活動有助學生了解不同科研領域的發展趨勢，並為他們的未來職業生涯提供更多選擇和機遇，讓學生能夠更好地為自己的人生道路做好規劃和準備。

（內容由五邑司徒浩中學提供）

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