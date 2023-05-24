校園天地｜「同根·育菁」——為新疆香港兩地交流鑿空

為促進中港青年深度交流，推動新時代青少年發展，元城市愛心協會配合新疆维吾爾自治區和田地區政府，以【同根·育菁】兩地青少年互訪行動為主題，首次安排了「兩地青少年互訪行動 - 新疆和田優秀青少年赴港交流學習團」。活動並由全民學習科技控股、緣法社慈善基金會及新界社團首長聯誼會協辦整項活動，基督教香港信義會元朗信義中學獲邀成為是次學習團的接待學校，為兩地交流「鑿空」。香港保安局局長鄧炳強、新疆和田地區教育局副局長吳海東、立法會議員郭玲麗、中聯辦新界工作部副處長邸智泉等，以及香港各界知名人士和多家香港媒體共同出席啟動禮。（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）



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基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然坦言，「國家幅員宏闊，民族眾多，香港中學生平日接觸的多是漢族，故很珍惜這次機會，讓師生面對面接觸國家不同民族，既加深對國情的了解，也一盡地主之誼，說好香港故事，讓新疆學生了解香港教育特色及香港文化。」

新疆學生一步入校園，便換上所屬民族服裝，與信義學生一對一配對後，同遊中藥徑、圖書館、電子化教室與共享空間等地方。中午時段則齊集學校禮堂，與新疆和田地區教育局副局長吳海東、家長、教師、元城市愛心協會、緣法社、新界社團首長聯誼會、MEMO PLUS PR等一眾嘉賓，由元愛會籌委成員：廖薛倫、鄭淑文、黃敏賢、廖玲玲、張偉偉等帶領同享具香港傳統風味的盆菜宴。席間校長與信義學生以英文及普通話介紹學校及香港；筵開廿席，談笑用餐。用膳後，兩地學生繼續交流，到訪不同的活動室進行課堂體驗活動，以體驗香港教育，包括物理科的電磁實驗、生物科的DNA抽取實驗、地理科的AR地形塑造體驗及中文科的VR古文學習，新疆學生投入學習，樂在其中！新疆學生熱沙拉·麥麥提接受訪問時表示：「香港的教育『很捧很牛』，老師與學生像朋友般相處，感覺很好，很期待可來香港學習。」

交流活動中，基督教香港信義會元朗信義中學向新疆和田地區教育局副局長吳海東致送了學生親自製作的雕塑——「童心·同心」，寓意新疆香港兩地，以珍愛學童之心為心，兩心相牽，以愛同行。其後學校手鈴隊表演了曲目Fantasy No. 2，無伴奏音樂隊Uni表演了A Million Dreams；新疆教師及學生亦表演精彩民族舞蹈。兩地歌舞，縈繞彼此心田，兩地文化，更是深度展現。

表演環節後，兩地學生在共享空間中繼續暢談玩樂。保安局局長鄧炳強親臨其中，歡迎新疆學生訪港、並細心聆聽兩地學生的心聲，為年青人打氣。學校家教會亦準備了豆腐花、咖哩魚蛋、蛋糕等不同的香港地道美食，讓兩地師生邊吃邊談，在認知及情意上交流交融。

是次學校接待活動轉眼便過，兩地學生在不捨中告別，但行程結束，這次鑿空之行並沒完結。新疆和田地區教育局、相關舉辦方和基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然已有初步共識，希望來年能安排一眾信義學生大使回訪新疆，再續未了情。兩地同根同心，為教育青少年而盡心盡力，不負「同根·育菁」之心志。

（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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