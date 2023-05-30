小一派位︱一文看清傳統名校叩門位變動　喇沙小學叩門位料減六個

小一統一派位結果下周三（7日）公布，教育局今日公布，下學年起每班小一「叩門位」將減少1個。《香港01》參考《小學概覽》部份傳統名校本學年的開班數目，去估計新學年叩門數目的變動。以喇沙小學為例，2022/23學生有6班小一，若新學年開班情況不變，該校有18個叩名位，新安排下或減至12個叩門位，即減少6個。



有升學顧問指，削減叩門位對家長而言是「噩耗」，預計今年叩門情況競爭更大，成功機會則更少，建議家長叩門時可為子女選擇多數間學校，增加入讀心儀學校的機會。



在小一統一派位結果公布後，家長若果不滿意結果，可以叩門方式為子女轉向其他心儀學校。按教育局現時的叩門位機制，學校採取小班教學25人一班，每班有兩個叩門位；而「大班」每班30人，則每班有3個叩門位。在新安排之下，下學年開始，不論小班或大班都需減少1個叩門位，即分別每班減至1個或2個叩門位。

以往家長在統一派位中心內領取「小一註冊證」情況。（資料圖片 / 林若勤攝）

以傳統名校喇沙小學為例，2022/23學年小一班數為6班，由於學校屬「大班」，叩門位共有18個，若果下學年維持原有班數，在新安排之下，下學年叩門位將減6個至12個叩門位。

而屬小班教學的學校如嘉諾撒聖瑪利學校，本學年開4班小一，以開班數不變為前提下，新學年叩門位則由8個減至4個。

梁永樂指家長亦只可無奈接受，當派到不滿意的學校時家長無論如何都會到心儀的學校叩門，但都要有心理準備競爭會更大，機會亦會更少。（受訪者提供）

升學顧問：家長噩耗 叩門入讀機會減競爭更大

升學顧問梁永樂指，叩門位減少對家長無疑是「噩耗」，因叩門位是學生唯一可直接用實力入讀學校，令學生多一個機會爭取入心儀學校，特別是對於運氣欠佳的學生。他指，新安排下，經叩門位入讀學校的機會大減三份一、甚至一半。

梁永樂指，家長只能無奈接受新安排，但相信他們不滿意派位結果時，仍繼續到心儀學校叩門。他估計屆時「叩門位」競爭會更大，成功機會則更少，家長為求安心可為子女報多數間學校。他又建議家長叩門前可做功課，例如到「大班」的學校叩門，理論上成功機會較大；放榜前亦可打電話到學校了解有多少個空缺位。他又認為，不少學生仍會在派位後轉到直資或其他學校就讀，預料音樂椅效應依然會持續，即學校尚有候補位空缺，家長叩門時未必需要太灰心。