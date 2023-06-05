校園天地｜「誰是名探？」喜閱日　基督教培恩小學師生化身偵探

英國沙士比亞：「生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」閱讀，能使人眼界變廣，增長知識，心情愉悅，享受樂趣無窮！而閱讀偵探小說，更可以增進自己對環境的觀察力，自己能偵破奇怪疑案，揭開謎團，揪出真相時的那種興奮，多美好呢！



毗鄰天水圍濕地公園的「基督教培恩小學」為響應「世界閱讀日」，於五月五日舉辦了喜閱日「誰是名探?」，以「啓迪智慧，發揮探究思維」為本，設計了一整天内容既充實又刺激的閱讀活動。當天家長及師生費盡心思，扮演古今中外名著中各大神探，扮相精彩絶倫，校園頓時跨越時空，福爾摩斯、柯南、屁屁偵探、神探包青天及刷牙神探等活現眼前，一起研究案情，從遊戲中享受閱讀的樂趣。（內容由基督教培恩小學提供）



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偵探電影ｘ名探扮演比賽

當天先以電影「大偵探福爾摩斯—麵包的秘密」揭開全日活動序幕，學生們投入觀看，每當看到偵探未能破解案件時，大家好像化身神探，急不及待說出自己的見解，協助福爾摩斯破案。電影播放後，緊接著就是「齊閱讀」時段，每位學生都帶備一本偵探小說與同學分享情節，表現出色的學生均獲班主任嘉許為「閱讀之星」。

當天，學生們悉心打扮回校參與「名探扮演比賽」，班主任悉心地在眾多偵探中挑選維肖維妙的代表者出賽，每位參與者均將書中最難忘的情節娓娓道來，吸引台下觀眾細心聆聽、思考和探究。今年學校更鼓勵家長與子女參與扮演喜愛的神探。家長們積極投入，扮相維肖維妙，大小偵探攜手上台，分享親子閱讀心得，場面温馨感人。

兒童故事系列《大偵探福爾摩斯小說》作者分享創作心得

兒童故事系列《大偵探福爾摩斯小說》作者厲河先生分享了他小時候的閱讀心得，他對任可事物充滿好奇心，很喜歡解決難題，所以特別喜歡看偵探小說。不過，他發現好多偵探圖書只供成人閱讀，小學生難以理解，所以他將由 英國 偵探小說家 亞瑟·柯南·道爾 所著作《大偵探褔爾摩斯(Sherlock Holmes)》改編，將其角色變成得意可愛的動物及用淺白易明的寫作方法來吸引小朋友閱讀。講座中，他運用書中的案件與學生們一齊討論，帶領他們進入一個創作推理小說世界。到了問答環節時，學生們都舉手爭相搶答，答中的學生獲贈他的親筆簽名圖書或《大偵探福爾摩斯》小禮物，收到禮物的幸運兒都興奮萬分。最後，他囑咐學生們要享受閱讀，透過細心的閱讀，才能夠有效地加強語文造詣。

小丑繪本劇場：妙「探」運動會

除了作家講座外，低年級學生還安排欣賞「小丑繪本劇場—妙“探”運動會」，劇場靈感來自繪本《大佛運動會》及《福爾摩斯歸來記》，它是一場一邊聽故事，一邊運動至流汗的爆笑運動會！小丑沒有三頭六臂，亦非骨格精奇，如何像大佛神探般，以自己的身體及頭腦專長，在運動場上發揮個人及團隊的運動小宇宙呢？到底誰勝出第一屆運動會？小丑更以繪本《奧運》讓小朋友透過即場舉辦的爆笑校園奧運會，讓小朋友圖文並茂地認識奧運比賽資訊。學生們笑聲不絶，被牽引進入故事裏，練好身體之餘，又能鍛煉大腦的機能。

小丑繪本劇場 ：科學「探」索齊齊學

高年級學生欣賞「小丑繪本劇場——科學“探”索齊齊學」，小丑們帶著觀眾走進世界知名的科學理論書籍中，包括書單中《最好的發明》、《海底兩萬里》、《福爾摩斯歸來記》當中的《小舞人探案》等，與觀眾一起大膽推翻已成定局的科學理論。透過超越閲讀想像、雜耍、魔法、台下互動，輕鬆帶動同學進入無限的閲讀世界。正如本校圖書館的設計概念，從閱讀中超越時空，飛越星辰，探索未知，象徵中國人的勇敢探知精神開拓了未來科技。

跨學科活動——中西名探村（攤位遊戲＋DIY小手工）

各學科組以中外偵探小說為主題，運用跨科合作的形式，悉心設計不同特色的攤位遊戲，讓學生透過遊戲認知圖書內容，從以學習邏輯推理思維及相關學科的知識。其中數學、常識及電腦科組合作設計一個名為「尋找遺失的“珠”寶」遊戲，好像密室逃脫的方法，玩家扮演大偵探逐一破解不同的謎題，運用數學邏輯推理方法來收集線索，找出真正的兇手。除了運用腦部思考遊戲外，體育科、視藝科及英文科組設計一個名為「追捕逃犯（Detective Dash）」遊戲，玩家先要跨過高低不一的關卡追捕疑犯，從每個關卡取出不同的線索，成功輯兇後就再在英文指模板印出獨有的圖案作品。趣味遊戲不但提升學生對不同作品的領悟，更推動深層閱讀。

閱讀 閱自己 閱世界

培恩「誰是名探?」喜閱日在師生、家長一陣陣的笑聲下結束，是次活動既富教育意義又充滿趣味元素，師生獲益良多，期望學生能夠培養閱讀習慣，發掘更多不同範疇的知識。

（內容由基督教培恩小學提供）

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