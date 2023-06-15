教育局辦學生視覺藝術作品展　設數碼藝術專區展現STEAM教學成果

教育局課程發展處今日（15日）起在香港大會堂舉行「學生視覺藝術作品展2022/23」，有382所學校共提交3,300多件作品，包括繪畫、書法、版畫、雕塑及媒體藝術等。評審小組從中選出約500多件作品展出，教育局副局長施俊輝出席作品展的頒獎典禮，向獲獎同學送上祝賀。



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教育局指出，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港定位為中外文化藝術交流中心，為配合近年「施政報告」積極推動發展「藝術科技」，展覽特設數碼藝術專區，展出「『美好時光』數碼藝術比賽」及「『全息圖』數碼影像設計比賽」得獎作品及入圍作品，展現學生善用科學、科技、藝術與數學(STEAM)的知識和技能的成果；同時亦展出了由藝術教育組與英國語文教育組合辦「『英詩再現』藝術比賽」得獎作品，讓學生展示跨課程學習成果。

教育局亦致力推行立根於中華文化的價值觀教育，促進全人發展，學生運用傳統媒材和數碼科技創作，表達正面的信息，包括：關愛家人、愛護生命、從日常生活中實踐中華文化的價值觀等。展覽特設「中國書畫大獎」，鼓勵更多學生積極學習和珍視傳統中國文化。

公眾人士可於即日至26日上午10時至下午6時，到香港大會堂低座一樓展覽廳參觀，免費入場，詳情請瀏覽學生視覺藝術作品展網頁。