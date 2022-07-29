視覺藝術家將科技融入作品 不停撞牆行李箱 喻港人無法外走狀態
撰文：冼茗慧
出版：更新：
融合藝術與科技香港藝術發展新趨勢，香港藝術發展局因而推出「藝術·科技」展覽，在7月至10月舉辦三個特色主題，當中由媒體藝術家林欣傑策劃的首個主題展「感官編碼」含有7個特色展品，展現跨感官、跨學科藝術品。
主題展展品結合藝術與科技 玩轉觀眾視覺聽覺感官
主題展「感官編碼」展覽作品結合藝術與科技，將原本靜態的物件變成動態的表演。其中，展品《無用失所》結合機械動態，把一個舊的行李箱變成一個往復裝置，圍欄內裏是一個不停撞向牆壁的行李箱，視覺藝術家董永康透過科技把人的動作投射在行李箱上，而圍欄則象徵著一種限制，整件作品反映出香港人現時不停想往外走、去旅行，卻又求而不得的狀態。
藝術家馮穎琳及韓家俊收集google 搜尋趨勢上的資料，把不同梗圖（meme）在各國各地流行的時間整合起來，利用這些10年的數據轉化成機械裝置，創作出《去吧！病菌們》，將網絡傳播的形式比喻成細菌傳播，然後具現化成實體的機械裝置，以裝置的律動和顏色變換模仿網絡上的訊息傳播。
「感官編碼」主題展周六揭幕 展期至8.13
首個主題展「感官編碼」將於明日（30日）舉行至8月13日，市民可隨意到中環行市1樓參觀，另外兩個主題展「激發的細胞連在一起」及「虛空之地」則會分別在8月27日及10月2日舉行。
「八大．尋龍記」展覽網上預約轉新安排 逢周一早上10時開放預約世界最大如意宮燈展覽亮燈 展期至10月中 李家超籲到場觀賞打卡發展局中環設展覽介紹本港基建 參觀者可玩遊戲規劃明日大嶼馬會辦「小龍馬」展覽 CEO應家柏：小童發揮創意 社區注正能量國安法｜網上展覽錄逾27萬人次瀏覽 增小遊戲提升青年國家安全觀廉署招牌咖啡杯大館有得睇 反貪展覽今起一連三日舉行免費入場環團去年淨山淨灘撿9000公斤垃圾 辦展覽「藏品」有60年代身份證