視覺藝術家將科技融入作品　不停撞牆行李箱　喻港人無法外走狀態

融合藝術與科技香港藝術發展新趨勢，香港藝術發展局因而推出「藝術·科技」展覽，在7月至10月舉辦三個特色主題，當中由媒體藝術家林欣傑策劃的首個主題展「感官編碼」含有7個特色展品，展現跨感官、跨學科藝術品。



主題展展品結合藝術與科技 玩轉觀眾視覺聽覺感官

主題展「感官編碼」展覽作品結合藝術與科技，將原本靜態的物件變成動態的表演。其中，展品《無用失所》結合機械動態，把一個舊的行李箱變成一個往復裝置，圍欄內裏是一個不停撞向牆壁的行李箱，視覺藝術家董永康透過科技把人的動作投射在行李箱上，而圍欄則象徵著一種限制，整件作品反映出香港人現時不停想往外走、去旅行，卻又求而不得的狀態。

藝術家馮穎琳及韓家俊收集google 搜尋趨勢上的資料，把不同梗圖（meme）在各國各地流行的時間整合起來，利用這些10年的數據轉化成機械裝置，創作出《去吧！病菌們》，將網絡傳播的形式比喻成細菌傳播，然後具現化成實體的機械裝置，以裝置的律動和顏色變換模仿網絡上的訊息傳播。

「感官編碼」主題展周六揭幕 展期至8.13

首個主題展「感官編碼」將於明日（30日）舉行至8月13日，市民可隨意到中環行市1樓參觀，另外兩個主題展「激發的細胞連在一起」及「虛空之地」則會分別在8月27日及10月2日舉行。