校園天地｜余振強VR長幼共融活動　將冰冷化為溫暖

近年，長者常常因疫情而足不出戶，有見及此，來自余振強紀念中學（「余記」）的七位師生早前與Re:Learn科技公司、豐盛社企學會及香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心四名長者義工合作籌辦「SmartConnect共建走出新天地」長者共融活動。活動希望能讓長者透過VR科技去體驗元宇宙活動。活動分別於四月十九、二十日、二十五日及二十六日分四天舉行，活動主題分別為「野外遊踪篇」、「天才釣魚王篇」、「迷你哥爾夫篇」及「廚房大作戰篇」。「余記」學生的科技知識、創新意念與長者義工的豐富經驗互相補足，令活動順利進行，參與者對學生及活動均讚不絕口。師生亦十分欣賞長者積極參與，願意接觸新事物的態度。（內容由余振強紀念中學提供）



「SmartConnect共建走出新天地」共融活動分為七個小組於聖公會旗下的七個長者社區中心進行，其他六組的學生均為大專學生，只有樂民郭鳳軒綜合服務中心這個組別的學生為中學生。負責老師蔡宗協老師坦言起初決定參與活動會擔心學生未能處理好這麼複雜的計劃，但學生很負責任，亦很有愛心，很愛錫長者，很耐心教導長者去學VR。另一位負責老師李鈞偉老師就指出活動既能讓學生了解科技，更重要的是明白科技是為人而生的，他希望學生能好好利用科技來服務他人。中二級高子行同學、中四級鄭燚塱同學、中五級余俊德同學、鄧祖橋同學及黃耀榮同學是今次參與籌備活動的同學，他們表示活動令他們打破了對長者刻板的印象，活動中發現長者十分願意接受新事物，十分投入活動，樂在其中。他們期望社會能夠多了解長者，愛護長者，做到長幼共融。

“科技發展一日千里，變化萬千，學生固然要學會掌握，加強自己的競爭力，但最重要的是，將尊老愛幼的精神植根於學生心中。” 蔡宗協老師、李鈞偉老師

（內容由余振強紀念中學提供）

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