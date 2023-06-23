校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）跳出框框的閲讀

從閲讀英雄人物圖書帶出正確價值觀

樂善堂梁銶琚學校（分校）圖書組本年度別具心思，於圖書課介紹英雄人物故事作引子，進而透過一系列多元化活動推進本校學生閲讀的興趣，並啟發學生從閲讀中，學習英雄人物如何面對與解決困難，還有樂於助人及行俠仗義的精神。（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



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老師先在日常的圖書課介紹一些中西英雄人物的圖書，引發學生閲讀英雄人物故事的興趣，進而鼓勵學生參加「英雄@LKKB」閲讀分享比賽。學生閲讀英雄人物圖書後，可透過拍攝短片發揮創意，介紹自己最喜愛的英雄，然後由老師團隊選出十位表現突出的參加者，最後由全校師生投票選出終極優勝者。

別具心思的「喜閲日」

為讓學生對整個英雄閲讀活動有更深刻的體會，學校於4月21日舉行「喜閲日」。當天活動包羅萬有，學生們更可裝扮成不同的英雄人物，讓他們可更投入參與當天的活動。

「喜閲日」當天，學校邀請了《 超能少年偵探很有事 》的作者----麥田圈小姐，與學生分享故事，學生們都聽得很入迷! 講座結束後，很多學生都紛紛爭相到學校圖書館，急着要借《 超能少年偵探很有事 》系列的書籍呢！

此外，學校亦邀請了「故事爸媽」團隊，發揮家校合作的精神。故事爸媽團隊費盡心思，親手一針一線製作了布偶與場景，把故事的人物及情節生動地呈現在學生眼前，學生們都看得極投入。

學校在當天亦安排師生參與全港首屆「閲讀一小時」大型推廣活動，以響應世界閲讀日，所有師生一同享受一小時的閲讀時間。活動完結後，大家更會互相分享所閲讀的故事，還可獲得「閲讀一小時」證書，是一個十分有意義的體驗。

活動的最後部分，是全體學生一同欣賞「英雄@LKKB」閲讀分享比賽的最後十強參賽者的影片，然後由大家用一人一票的投票方式，選出「終極優勝英雄」。勝出者更可獲得「蠟像英雄之旅」與老師同遊山頂蠟像館，從中認識更多生活中的英雄。

學校期望透過各英雄故事，引發學生的閲讀興趣，並提升他們的正確價值觀，培養他們堅忍不拔、見義勇為的性格特質，好讓孩子能從小便能向身邊有需要的人伸出援手，成為生活中的英雄！

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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