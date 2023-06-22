校園天地｜聖公會主風小學　 沙主龍舟繫城門—團結力量　同舟破浪

聖公會主風小學於2023年6月15日(星期三)舉辦校內龍舟賽事活動。活動涵蓋STEAM、中文、數學、視藝、體育和音樂等多個科目，進行跨科學習。透過活動，學生在知識、技能、態度及價值教育作多範疇學習，還培養他們的創造力、解難能力和團隊合作精神。此外，有關活動也可以讓學生更了解和體驗中華文化傳統，從而增進他們的文化素養和建立國民身份認同。當天更有教育局課程發展署價值觀教育學習圈計劃的課程發展主任到校觀摩，他們對學校策劃及推展活動給予高度評價。（內容由聖公會主風小學提供）



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跨科共學 承傳創新

學校透過常識科及中文科教授端午節的歷史和文化背景，讓學生了解端午節的起源和發展，從而增進他們對中華文化的認識和理解。同時，中文科教授屈原的故事外，還教授古文《折箭》，讓學生學習發揮團隊精神的重要，並結合體育科划龍舟活動，體驗團隊合作果效。此外，學生於視藝課參考古今龍舟設計，再加入創新元素，合製負重效果良好的龍舟，從龍頭、龍身至龍尾都一絲不苟地把傳統藝術及創意呈現出來。

海陸共賽 豐富經歷

活動當天，學校安排學生分兩組於禮堂及陰雨操場進行海、陸龍舟競賽。學生在陰雨操場進行「沙主龍舟精英賽」，利用充氣水池製作賽道，學生事前需要設計和製作載運最佳的龍舟，然後進行速度及負重比賽。而禮堂亦同步進行「陸上龍舟賽」，學生模擬真實的龍舟比賽，提起「船槳」齊心協力地進行「推、放、拉、提」的划龍舟連環動作，隨著隆隆的鼓聲節拍下，實踐槓杆原理—力臂越大，力矩越大，與及牛頓第一定律，寓理論於實踐。學生進行班際競賽的同時，亦能促進身心靈健康。

通過上述學習活動，學生經歷設計循環，思考如何操控「負重」、「速度」、「平穩」、「減低阻力」等因素，不斷改進龍舟達至最佳成績。各科內容有機結合，自然連繫，課堂內外同步推動跨學科及價值教育學習活動，促進教學相長。

（內容由聖公會主風小學提供）

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