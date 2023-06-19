教聯會晤蔡若蓮　稱會配合局方推動香港建設國際教育樞紐

教聯會今日（19日）與教育局局長蔡若蓮會晤，主席黃錦良表示，教聯會未來與教育局加強協作，當中包括將配合局方推動香港建設國際教育樞紐。教聯會亦指教育局肯定教聯會對香港教育所作出的貢獻，並對提出的各項推動香港教育發展的建議反應正面，未來雙方將全面配合國家發展大局，攜手提升香港教育質素。



合力推動教師專業培訓及兩地師生交流

教聯會主席黃錦良今日聯同10位代表與蔡若蓮會晤，共商教育界關注的議題，並就如何推動香港教育高質量發展進行交流，教聯會形容會面氣氛良好。

黃錦良表示，期望教聯會未來與教育局加強協作，包括推動教師專業培訓，尤其是公民科和國情教育等方面的培訓，發揮更大作用；另外亦與局方攜手推動本港與內地師生交流，並配合局方推動香港建設國際教育樞紐。

其他出席的教聯會代表也分別在推動STEAM教育、推動國民和國安教育、提升幼稚園教育質素，以及應對學生人口結構下降等議題，向局方反映意見。

教聯會亦指教育局充分肯定教聯會對香港教育所作出的貢獻，並對提出的各項推動香港教育發展的建議反應正面，未來雙方將全面配合國家發展大局，攜手提升香港教育質素。

蔡若蓮2017年8月出任教育局副局長前，為教聯會其中一位副主席。