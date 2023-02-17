立法會通過中史列高中必須學習經歷　教聯會指與動議初衷不謀而合

立法會日前辯論「中國歷史列為高中必修科目」之無約束力議案，並通過將中史列為整個中學階段的「必須學習經歷」的修正案。教聯會今（17日）日表示，原議案初衷是將學生對中國歷史地理及文化的學習變成習慣，形成長久，統一的系統的機制，修正案與議案的本身不謀而合。



議案由選委會界別議員、教聯會會長劉智鵬於周三（15日）在立法會會議提出，建議將現時中史科更名為中國歷史地理及文化科，並將之列為必修科目，以「達標」或「不達標」作為學科的考評機制。

教聯會指，提出議案初衷是希望將歷史學習貫穿整個中學的學習階段，避免出現真空期，讓學生學習中史、地理及文化變成習慣，同時更有規劃、有系統執行，幫助學生正確認識國家的歷史和文化。

立法會一連兩日辯論劉智鵬提出的「中國歷史列為高中必修科目」議員議案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

立法會議員管浩鳴就議案提出修正案，將中史列為整個中學階段的「必須學習經歷」。教聯會認為修正案與議案不謀而合，又指在其他議員亦提出很好的建議，例如現時公民與社會發展科改革後的情況、多運用科技或交流考察等活動提升同學興趣、加強對共產黨史的學習等，同時關注教師人手和專科專教等問題。

教育局局長蔡若蓮昨日（16日）在立法會回應，設立新高中必修科的倡議難免引起疑慮，改動茲事體大，需要改變制度及向學校提供大量的資源配套，由於現時時機和條件未成熟，故對原議案有所保留。

她同時強調，未來會增加高中生學習國家歷史和文化的機會，並繼續透過現行機制持續檢討課程結構。