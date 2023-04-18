教聯會新理事會就職　辦愛國教育論壇逾300人出席

香港教育工作者聯會於4月15日舉辦第三屆「香港愛國主義教育高峰論壇」，以「以文化人 共育英才」為主題，宣揚愛國精神，推動香港愛國教育高質量發展，培育更多愛國愛港新一代。多名官員擔任論壇主禮嘉賓，當中特首李家超和中聯辦副主任盧新寧錄影致辭，教育局局長蔡若蓮博士等人到場致辭。適逢教聯會第20屆理事會就職典禮當日同步進行，各界嘉賓、辦學團體及學校代表，以及教聯會會員等共超過300名來賓出席。



特首李家超寄語教聯會和一眾教育界同工繼續推動愛國教育。（教聯會提供圖片）

特首李家超透過視頻表示，今次主題別出心裁，強調文化安全是國家安全總體觀的重要部分，以文化啟迪思想等方式培養學生的正確價值觀、良好品格，以及愛國精神和文化自信，政府一直採用多管齊下方式推動國民教育，寄語教聯會和一眾教育界同工繼續承擔推動愛國教育重任。

中聯辦副主任盧新寧發表視頻講話。（教聯會提供圖片）

中聯辦副主任盧新寧在錄影的講話中肯定教聯會作為香港最大的教育團體，論壇展示教育立德樹人的使命擔當，同時寄語香港教育工作者堅定文化自信，弘揚中華優秀傳統文化的時代價值，喚醒年輕一代對國家和民族的深情，而且說好中國故事，打牢參與世界文明對話的文化根基，向香港青少年闡釋中國優秀文化，讓年輕一代從小樹立愛國報國之志。

教聯會會長劉智鵬表示，未來將竭盡全力帶領教聯會助力香港愛國教育再開新篇章。教聯會主席黃錦良亦指，新一屆教聯會理事會致力於建設與「一國兩制」相應的香港教育體系，積極為香港教育的全面發展建言獻策，大力提升教師的專業素質，維護廣大教育同工的合法權益。

其後在主禮嘉賓和在場百多位教育界嘉賓的見證下，教聯會進行第20屆理事會就職儀式，在教育部港澳台事務辦公室主任劉錦的見證下，由教育局局長蔡若蓮和中聯辦教科部部長王偉明頒發選任狀予會長劉智鵬、主席黃錦良及4位副會長，同時蔡若蓮局長和王偉明部長頒發選任狀予8位副主席及24位理事，論壇則由教聯會主辦逾10間教育團體合辦，香港教育界代表300餘人實體出席，更有線上觀看論壇的社會人士。