逾八成受訪幼稚園K1學生大減、九成財困　教聯會：逾七成半要裁員

香港幼稚園收生情況嚴峻，香港教育工作者聯會今日（29日）公布問卷調查結果，發現逾八成受訪學校指2023/24學年K1的學生人數在大幅減少。生源流失對幼稚園營運造成壓力，近九成受訪學校表示出現財政困難，逾七成半學校因而裁員，更有學校表示將面臨倒閉。



教聯會向政府提出多項建議，促政府從師生比例、學校資助、幼稚園行政、教育規劃、薪酬福利等多方面著手推出措施，減輕幼稚園/幼兒園的營運壓力，協助業界應對營運困難。



35%受訪幼稚園指K1少收逾21人

香港教育工作者聯會於5月初，向全港幼稚園展開問卷調查，以了解業界的收生及營運情況。調查共收回320份幼稚園回應，其中74% 為非牟利幼稚園，22%為幼兒園／幼兒中心，其餘為獨立私營幼稚園。

調查結果顯示，近84%的受訪學校表示2023/24學年K1的學生人數在大幅減少。近35%受訪幼稚園指，2023/24學年K1的學生人數較2022/23年度學生人數約減少了21至30人。兩個學年K1的學生人數相比，僅有16.6%的學校表示減少人數低於10人。

另有四成受訪學校表示，今年放棄學額的學生人數增加，當中近八成半學校反映，學生人數減少的主因是所在校區出生率的下跌，另有逾七成半學生是因移民而退學。

五成半受訪學校指財政狀況出現「很大困難」

生源流失對幼稚園營運造成壓力，近九成受訪學校表示出現財政困難，當中有逾五成半受訪學校形容學校財政狀況出現「很大困難」；形容「沒有困難」的學校僅有0.9%。調查也顯示，超過七成半學校因此而裁員，近六成學校表示有教職員需要減薪、凍薪，也有學校表示將面臨倒閉。

教聯會指，問卷調查結果反映受訪的幼稚園／幼兒園普遍面臨學生人數減少的問題，並因收生減少正面對財政困難。該會向政府提出多項建議，包括為學校提供不同形式資助、為現職幼師提供更多在職支援和培訓、降低師生比例至1:8、制定長期可行的幼兒教育計劃，並投放更多資源發展幼兒教育等，以減輕幼稚園／幼兒園的營運壓力，協助業界應對營運困難。