校園天地｜香港道教聯合會純陽小學　正向教育成就每一個孩子

為推動本港藝術發展，表揚卓越表現的藝術工作者，肯定積極參與和支持藝術活動的人士及團體的努力，香港藝術發展局每年均會舉辦年度文化藝術界盛事「香港藝術發展獎」。於2023年6月16日，香港道教聯合會純陽小學透過參加項目計劃：《原創音樂劇〈拯救火星大行動〉—透過戲劇教育建立學生正向品格》獲得學校藝術教育獎，成為全港五間獲獎學校之一。（內容由香港道教聯合會純陽小學提供）



音樂劇「拯救火星大行動」受到香港藝術發展局總評審霍啟剛（藝發局主席）、楊偉誠博士（副主席）、馬浚偉先生等評審的肯定，榮獲學校藝術教育獎，成為全港五間獲獎學校之一。（香港道教聯合會純陽小學提供）

「拯救火星大行動」是純陽小學所原創的音樂劇，當中透過戲劇教育，突顯純陽小學的特色（靜觀文化、棒球教育、有機農莊等），並讓學生明白到熱情、感恩、真摯、堅毅、勇氣及上善若水這六大正向品格，更培養學生對戲劇、音樂、舞蹈的興趣。

關愛身心靈 盡顯校園情

於2023年5月27日，香港道教聯合會純陽小學在香港基督教服務處主辦、教育局、香港輔導教師協會合辦的「2022年度關愛校園獎勵計劃」中，榮獲卓越關愛校園之「關愛身心靈 盡顯校園情」（小學組）主題優異獎。（即全港首四名）

本年有超過400間學校參與是次計劃，純陽小學藉着「培養學生正向品格，活出豐盛生命」，透過正向教育、靜觀計劃、仁愛活動、疫情期間特別假期分享會等，致力營造正向而關愛的校園文化。在家校共同努力下，同學能在正向和關愛的環境中建立健康強壯的身、心、靈。

香港道教聯合會純陽小學榮獲卓越關愛校園之「關愛身心靈 盡顯校園情」（小學組）主題優異獎。（即全港首四名）（香港道教聯合會純陽小學提供）

純陽小學相信「關愛」是成就學生的關鍵，因此不僅注重學生的學術成就，更關注學生的全人發展。學校透過正向教育、靜觀計劃，仁愛活動培養學生的自我認知、自我管理、社交技能等能力，並以發掘、培養和發揮個人的長處和潛能為目標，積極推動個人發展，以確保每一位學生都能夠在積極、健康的學習環境中成長和發展。

（內容由保良局唐乃勤初中書院提供）

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