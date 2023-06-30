校園天地｜端午節活動 — 從端午節「糭」，與國民教育的關係

青衣商會小學是一所多元文化的學校，我們非常重視學生的文化背景和身份認同，因此我們會舉辦各種文化活動，以促進學生之間的交流和了解。其中，慶祝端午節就是我們非常重要的活動。（內容由青衣商會小學提供）



農曆五月初五端午節是華人的傳統節日之一。據說，端午節最初是為了紀念古代的愛國詩人屈原而設立的。屈原是一位忠於國家的政治家和詩人，但由於遭受陰謀，最終不得不投河自盡。為了悼念他，人們就在端午節這一天划龍舟、吃粽子等活動，以紀念他的貢獻和忠誠精神。

在青衣商會小學，我們舉辦慶祝端午節的活動，旨在讓學生了解和體驗這個華人文化的重要節日。本年度端午節主題是：「糭」下一份「情」，當中包括國情、親情、友情。活動內容包括了解中國傳統端午節的歷史和傳統、認識及朗讀有關端午節詩歌<端午即事>、共讀端午節圖書、動手製作龍舟、參與stem划龍舟比賽、吃糭子等。這些活動不僅可以讓學生感受到中華文化的魅力，也能夠增進學生之間的友誼和互相尊重。我們更會邀請不同種族的學生和家長一起參與活動，以促進文化交流和理解。

透過早會介紹端午節、屈原的歷史、賽龍舟活動和包糉子，讓學生了解端午節的傳統習俗和文化，並讓他們有機會實際體驗和參與，以加深對中國文化之了解和認知。

在中文課中，讓學生認識及朗讀南宋文學家文天祥《端午即事》詩歌，透過文學欣賞和朗讀詩歌，讓學生深入了解端午節的傳統文化，同時也提升學生中文能力。

圖書館主任李老師在端午節前選取了《龍舟競渡粽飄香 端午節》，向全校學生介紹端午節的由來，尤其簡述了粽子的歷代變化，由春秋時期用竹筒裝米的「筒粽」、晉代端午吃粽成為全國性風俗、宋代起將水果的果肉放入粽子的「蜜餞粽」、元明時期粽子品種更豐富多彩，餡料有豆沙、豬肉、胡桃等，至清代乾隆年間，更出現了「火腿粽子」，也通過共讀，讓學生瞭解賽龍舟的習俗，在中國目前15個省內流行，有關的賽龍舟形式更是上百種，而香港是現代國際龍舟競賽的發源地。李老師利用圖書，更向高年級學生介紹了掛艾草於門楣、給小朋友佩戴香囊的風俗，有驅蚊蟲、祈福之意。共讀後，李老師安排了學生聽《端午歌》及進行填色活動，並選取了部分佳作參與比賽。藉共讀《龍舟競渡粽飄香 端午節》的圖書，讓學生藉由閱讀加深對端午節的文化和歷史的認識。

為讓學生能了解更多有關中國傳統節日─端午節的慶祝活動及文化，學校特別舉辦「STEAM龍舟DIY活動」，讓學生利用STEAM方法，更有趣地及體驗端午節傳統文化及其意義，更能了解到中國的傳統智慧及科技，測試令龍舟能在水上前行得更快的方法，學懂認識及尊重中國傳統文化。

（青衣商會小學提供）

另外，為讓推廣STEAM教育精英化及孝悌價值觀的培養，特別挑選STEAM精英在活動前參加「STEAM龍舟精英工作坊」。他們先學習如何製作龍舟模型，再於全校活動時協助學弟學妹製作龍舟，化身小導師。除了能增強這批精英學生動手做的技能外，更讓尖子學生有機會回饋學校，增強尖子學生的表達能力、責任感及團隊合作精神，讓他們成為學弟學妹的楷模。

惜「糭」、惜食

透過了解「糭」的形狀及包法，學生了解到中國人勤儉的精神，而中國科學家亦致力解決全球糧食問題，當中最重要的人物是─雜交水滔之父─袁隆平先生。袁隆平先生對提高全球糧食生產貢獻良多，學生從沒想過從在傳統中國節日當中，已有中國傳統優良文化的傳承的精神。

（青衣商會小學提供）

「屈原」上太空？

相傳「端午節」起源是為了紀念中國愛國詩人屈原，但同學更沒想到，屈原除了是詩人外，更是一位智者。他早於二千多年前，已創作一首一千五百餘字的詩歌《天問》，當中問及多個有關天文地理的問題。正因為屈原對真理的追求及執著，傳承及影響到中國現在的航天發展，中國首個火星探測器都以屈原詩歌《天問》而命名，而將來所有行星的探測任務均會以此命名，可見屈原探知的精神影響有多深遠。

我們更邀請了華語學生帶著糉回校，並在每班提供兩個糉，讓學生在午膳時間能夠品嚐這道充滿節日氛圍的美食。同時，這項活動也讓非華語學生有機會認識糉這道傳統食品，並進一步了解中華文化的獨特之處，讓學生們更包容和理解不同文化之間的差異，進而成為具有國際視野和文化素養的優秀人才。

此外，青衣商會小學致力於培養學生的創意思維和動手能力，因此，透過全校學生製作端午節小手工，將中國傳統文化元素融入到手工製作當中，如拼貼屈原故事、立體龍舟和諧粉彩畫糭子等，讓學生們動手製作和創作，深入了解端午節的歷史和文化背景，體驗到製作過程中的樂趣和成就感，進而加深對中國文化的認識和欣賞。

本校亦舉辦「接『糉』而來，歡欣滿載」活動，邀請了一批家教會及家長義工，由本校老師指導他們和子女一起摺出「糉」的形狀，促進家校合作，同時也能夠加強學生、家長和教師之間的溝通和交流。

青衣商會小學提供一系列活動，致力於培養學生的文化素養和創意思維，讓學生們深入了解和體驗中華文化的精髓，能夠更加熱愛中華文化、理解和尊重不同文化之間的差異。我們希望這樣的教育方式能夠在學生的心中種下一份「情」，讓他們成為具有包容和理解力的社會人才，為我們的社會帶來更多正能量。

（內容由青衣商會小學提供）

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