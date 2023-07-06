前財爺梁錦松再辦學生暑期領袖計劃　教300人認識營商環境及理財

由前財政司司長梁錦松等創辦的機構今年再辦「學生暑期領袖計劃」，將帶領學生走入香港科技園公司、港鐵、金管局及商湯科技等大企業，讓學生透過參觀、高層經驗分享學習，加深認識實戰營商環境及理財心得，名額300個，其中80人可親身到部份機構學習。



學生今年參加暑期領袖計劃，參觀活動後，需提交一份透過人工智能解決社會問題的小組報告。（Project M²提供圖片)

活動由梁錦松及書伴我行（香港）董事局主席陳芷茵共同創辦的所羅門教育(Solomon Learning)旗下 Project M² ( Morals & Money)舉辦。陳芷茵表示，今年推出的暑期領袖計劃將有300個名額，讓中四至中六學生參加，其中80人可親身到部份機構學習，220人以網上參與，第三天全部學生聚首科技大學上課。

今年參與計劃的企業、機構包括香港科技園公司、港鐵、金管局、Mirosoft、Google、商湯科技、麥當勞、PayMe、CASETiFY 及星巴克等。企業高層分享經營及實戰心得之外，亦有網紅 KOL 分享經驗。

Project M²亦與教育局合作推動理財教育，昨日（5日）就創意教案比賽及獎勵計劃舉行頒獎禮，教育局副秘書長陳慕顏到場頒獎，今年共有 43 間中、小學及幼稚園獲頒創意教案傑出設計及其他獎項。

. 教育局與多間商界、社企機構合作推動理財教育，教育局副秘書長陳慕顏(右四)出席創意教案比賽，頒獎予得獎中小學幼稚園。（Project M²提供圖片)

希慎集團執行主席利蘊蓮出席活動時向在場師生表示，面對高息和通貨膨脹的挑戰，年輕人一定要培養出慎審理財，未雨籌繆，不要欠債的觀念。梁錦松則認為，人工智能(AI)興起，取代了不少工種，但同時亦提供不少創新、創業機會，年輕人面對很大的挑戰，更應多元化學習及謹慎理財。

希慎集團執行主席利蘊蓮(中)、梁錦松(右)及余德淳(左)出席座談會時向在場師生表示，面對高息和通貨膨脹的挑戰，學生要培養慎審理財的觀念。（Project M²提供圖片)

Project M²現時已有百多家中小學及幼稚園合作伙伴學校，逾23,000名學生透過網上學習平台參與計劃，部份學校教師及家長亦一併參加接受培訓。陳芷茵指出，理財是終身學習議題，暑期領袖計劃可讓學生及早接觸及培養正確理財價值觀，而因應人工智能影響越大，今年學生在參與計劃後，需提交一份透過人工智能解決社會問題的小組報告。