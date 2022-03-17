新風醫療向5機構捐2.5萬件防疫用品　梁錦松：獅子山下、同舟共濟

新冠病毒疫情險峻，前線抗疫機構物資需求激增，新風醫療集團暨和睦家醫療、陳廷驊基金會基金會今日（17日）宣布，向香港五間志願機構的前線抗疫工作人員，捐贈一批緊急醫療物資，包括N95等級的醫用口罩等總共2.5萬件。



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新風醫療表示，有關物資將移交：基督教香港信義會社會服務部、香港聖公會牧愛長者之家、香港聖公會阮維揚長者之家、香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院、佛教寶靜安老院及聖雅各福群會雅明灣畔護養院，五間志願機構的十多個服務單位。

緊急醫療物資包括約2,000個可重複使用的防病毒護目鏡、3,000個防飛濺飛沫護目鏡，5,000個醫療面屏，5,000個防護罩以及10,000個N95等級的醫用口罩。

新風醫療與陳廷驊基金會表示，現時熱心團體義工分擔減輕了醫療機構的壓力，但本身亦面對極大的物資短缺及人手問題。基金會與志願機構密切溝通，了解前線實際需求，透過新風醫療借助旗下企業和睦家醫療的供應鏈優勢，由全國各地調集一批緊急醫療防護物資支援香港，並由基金會負責將物資送交正五間志願機構。

梁錦松再借用《獅子山下》，相信「獅子山下、同舟共濟，涓滴成海，難關必過」。（資料圖片）

陳廷驊基金會信託人及策略總裁張添珞表示，香港與大陸同胞守望相助，在物資到達後派送給社區慈善團體及前線工作人員，希望這批物資可以舒緩前線人員的壓力。曾任財政司司長的南豐集團兼新風天域集團董事長梁錦松說，這一波疫情險峻洶湧，衷心感謝所有醫護人員和志願機構的義工，還有協調、提供大量援助物資的中央政府、內地機構。「獅子山下、同舟共濟，涓滴成海，難關必過。」

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另外，德國健康管理專家Medisana今日下午在循道衛理中心灣仔總部舉行捐贈儀式，捐贈4,000 套新冠病毒抗原快速檢測套裝予循道衛理中心，受惠對象包括保安、酒店房務員及家務助理等前線服務人員。