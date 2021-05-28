前財爺梁錦松長女年滿18歲　即榮升中半山億元豪宅業主

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-28 15:42

港島豪宅區屢錄名人入市個案，曾任財政司司長、現為南豐集團主席的梁錦松，其剛好年滿18歲的長女，以8,580萬元購入中半山御花園高層單位，意味步入成年即成為價值近億元的豪宅業主，躋身人生勝利組的行列。

據土地註冊處資料，上述單位為御花園2座高層A室，在上月底以8,580萬元沽出，新買家為梁司渝（Leung Sze Yu）。梁司渝與前財政司司長梁錦松的長女名字相同，料為同一人。

上述單位實用面積2,072平方呎，連同兩個車位成交，呎價約41,409元。是次買家支付364.65萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。

中半山御花園。（代理相片）

梁錦松為前財政司司長，現為南豐集團主席，梁氏與中國前跳水運動員、「跳水皇后」伏明霞於2002年結婚，翌年（2003年）誕下大女梁司渝。以此推斷，梁司渝今年剛好年滿18歲，隨即成為中半山價值近億元的豪宅業主。

梁錦松：教育是「求學不是求分數」

梁錦松與伏明霞育有三子女，在2016年曾接受傳媒訪問，表示自己相當關心教育質素，故在長女13歲的時候，替女兒由傳統名校轉到國際學校就讀，希望女兒可得到更開心的讀書環境，又認為教育是「求學不是求分數」。

事實上，近月中半山御花園也有名人入市個案，如有演藝界「樓王」之稱的影帝任達華，上月底以首置名義，斥資3,740萬元購買御花園2座低層單位，連一個車位，實用面積1,094平方呎，屬兩房雙套房間隔，成交呎價約34,186元。任達華支付158.95萬元作為稅款，相等於樓價4.25%，意味以首置名義入市。

演藝界「樓王」任達華首置名義 3740萬購中半山豪宅｜單位直撃

↓任達華購入之單位直撃↓