STEAM教育｜生產力局辦暑期活動　設模擬飛行體驗及親子工作坊

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



為配合推動政府的「香港創新科技發展藍圖」，以培育本地創科人才，生產力促進局將於本月21（教育界人士）及22日（公眾人士）於生產力大樓舉行「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假」活動，讓教育界及公眾人士親臨體驗最新的創科教育方案。



活動獲創新科技及工業局、創新科技署、政府資訊科技總監辦公室聯同教育界、商界及創科機構支持，費用全免。現場設有超過 90 個與創科教育相關的活動，包括STEM Fun體驗區、工作坊、互動攤位、親職教育講座等，其中體驗區提供模擬飛行、F1 in School賽車、無人機駕駛等活動：工作坊主題則包括「升級再造」NFC 鑰匙扣綠色工作坊、個性化 3D 打印工作坊等學生或親子創客工作坊。

「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假」將設有超過 90 個創科工作坊、互動攤位、體驗區 及親職教育講座供教育界及公眾人士參與。（生產力促進局提供）

另外，活動亦設有「創科遊學館 TechEd Playground」，參加者可以近距離認識航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技六大創科教育主題的應用方案。活動亦包括家長講座，嘉賓講者包括陳敏兒及林秋霞，分享讓孩子快樂的秘訣和培育未來創科人才的教育貼士。

生產力局主席陳祖恒議員表示，人才是推動創科產業發展的關鍵要素，所以生產力局在培育創科人才及推動創科教育上不遺餘力。今年舉辦「Summer TechEd Fest」活動就是希望可以為學生提供一場有意義的暑期活動，寓學習於娛樂之餘，亦為教育界及公眾人士提供一個認識和交流創科教育方案的平台。