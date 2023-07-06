青少年航天創新大賽頒發63獎項　得獎者將組香港代表隊參加全國賽

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



香港新一代文化協會舉辦的「第二屆香港青少年航天創新大賽」於周日（2日）在科學園舉辦頒獎典禮暨公開展覽。比賽共頒發63個獎項，包括一二三等獎和優異獎。獲獎隊伍將會組成香港代表隊，於今年8月在海南文昌舉行的「第二屆全國青少年航天創新大賽」出賽。



香港新一代文化協會於今年繼續受全國青少年航天創新大賽組委會秘書處—中國航天科技國際交流中心委託，共同組織及舉辦全國青少年航天創新大賽之香港區選拔賽，亦即「第二屆香港青少年航天創新大賽」。香港地區比賽的支持機構包括教育局、創新科技及工業局、中聯辦教育科技部及科技園；香港創新科技署為贊助機構；協辦機構則有香港大學、中文大學、科技大學、城市大學、理工大學、浸會大學、都會大學及恒生大學。

香港地區比賽共設9個賽項，包括3個科學探究及創意設計賽項和6個競技賽項，包括航天創意賽、航天科學探究與創新賽、「火星種植」機器人任務挑戰賽、星球車競技挑戰賽、ENJOY AI月球探秘比賽、星礦探測挑戰賽、SuperAI星際探索創新挑戰賽、載人航天主題專項賽、空間站科學實驗（試驗）方案及實驗（試驗）裝置設計賽及載人航天主題專項賽、虛擬機器人挑戰賽「築夢天宮」比賽等。

「第二屆香港青少年航天創新大賽頒獎典禮暨公開展覽」的主禮嘉賓包括中聯辦教育科技部部長王偉明博士及創新科技及工業局副局長張曼莉。香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺於致歡迎辭時表示，今屆比賽的作品各具特色，而且充满創意，更有學生運用跨學科知識，製作機械人完成比賽任務，感到眼前一亮。他亦預祝香港代表隊可以在8月的「第二屆全國青少年航天創新大賽」之中再創佳績，期望同學把握學習和交流機會。

中聯辦教育科技部部長王偉明博士致辭時提到，中國的航天科技水平已經走在世界前列，航天工程已經邁向空間站應用與發展的新里程，逐漸成為航天強國，亦很高興看到，有很多學校和同學都對航天科技感興趣，期望同學繼續在航天科技探索方面進行深入的學習研究，在未來為中國航天事業出一分力。

香港資優教育學苑院長黃金耀博士以評判代表身份作分享時指出，今屆大賽的參賽作品非常多元化，亦建議參賽同學未來多看書，進行更全面深入的資料搜集，令作品更加完善。