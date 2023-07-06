恒大購ChatGPT供師生9月免費用　將創香港首個雲創學院

ChatGPT近期成為教育界熱話，恒生大學校長何順文今日（7日）與傳媒會面時指學校已購入ChatGPT，以保障師生私隱及研究成果不外洩，全校師生9月可免費使用，校方將訂立使用指引並提供相關培訓。他又透露，恒大亦將在亞馬遜網絡服務（AWS）支持下，創立香港首個雲創學院。



何順文透露恒大已經購入ChatGPT，由教職員試用服務後，將於9月開放全校師生免費使用。他指，現時坊間有其他工具可以使用，但學校仍決定購入是為了確保資料不會上載其他平台，保障師生私隱及研究成果，亦可以加入額外功能。

何順文透露恒大已經從微軟購入ChatGPT，將於9月開放全校師生免費使用。(盧勁揚攝)

將提供ChatGPT使用指引及培訓

大學的工作小組現正制定與ChatGPT相關的使用指引，預料將於八月中公布。他舉例，學生於使用ChatGPT後，要提供曾經發問的問題、生成的內容、以及如何分析和追問。何順文認為，與機器互動是學習和做功課的一部分，亦有工具辨識功課抄襲。他指學校會提供培訓課程，確保師生有效使用工具，更強調當中的學術誠信、操守和法律問題。

談及未來發展，何順文指學校將在亞馬遜網絡服務（AWS）支持下，創立香港首個雲創學院，以進行雲端運算培訓和教學、開發雲端課程、學術研究及學生創業和就業發展，為學生提供相關技能培訓，包括人工智能及數據分析。