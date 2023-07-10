研究揭12.6%學生網絡遊戲成癮　有人連續打機60小時　逾半感抑鬱

現今世代上網已成為日常生活中不可或缺的一部份，不過青少年沉迷上網的情況值得關注。港專聯同多位大學學者進行研究，訪問2770名中小學生後，發現當中12.6%有網絡遊戲成癮傾向，例如有人連續打機60小時，更有學生追看視頻達90小時。另外，研究指有過半學生出現抑鬱，焦慮和受壓， 27%人自覺睡眠不足，更有一成人曾服用安眠藥助眠。



港專聯同中大發布（翁曼琛攝）

《香港中小學生網絡遊戲成癮及精神健康狀况研究》由港專聯同中大發布，調查於2022年6月至12月期間進行，透過香港學校訓輔人員協會邀請6間小學和4間中學參與研究，合共訪問了2770名中小學生。研究發現超過三成受訪者曾連續進行網絡遊戲達5小時或以上，最嚴重個案連續玩60小時，另有四成受訪者曾連續觀看視頻5小時以上，最嚴重個案更連續看90小時。

研究又發現，整體受訪者中有350人出現網絡遊戲成癮傾向，中學和小學組的比例相若。

受訪學生情緒狀態亦平均偏差，有五至六成學生表示有中度至非常嚴重程度的抑鬱、焦慮及壓力。同時65%學生睡眠品質較低，27%學生自覺睡眠不足，逾一成曾服用安眠藥助眠。

疫情轉網課或加深網絡遊戲依賴

港專學院應用社會科學系謝家和博士指出，疫情期間實體課轉為網上學習導致學生上網時間增多，容易令他們形成對網絡遊戲的依賴。

為及早識別有情緒困擾的同學並提供支援，研究團隊建議學校每年進行大型篩查活動，按同學情況有系統分配資源，進行針對性的預防或支援措施。

家長宜促子女暑假多做有益身心活動

暑期將至，研究團隊指家長們可鼓勵子女多進行有益身心的活動，例如訂立暑期生活作息表，並以身作則讓子女明白不應過於沉迷網絡世界，如有需要則可尋求專業支援。

因應是次研究結果，港專學院於今年1月開展為期3年的「全港性青少年網絡遊戲成癮家庭輔導研究計劃」，邀請多間社福機構共20多名受訓資深社工進行訪談及輔導，研究對象為10至16歲沉迷上網打機或手機遊戲的學生及其家人，名額200個。

中大則提供青少年網絡成癮情緒壓力及不良生活習慣全方位改善計劃，於今年10月至2025年10月期間進行，將邀請中小學生進行3次問卷評估，並由聊天機械人進行5星期的個人化趣味活動，協助學生建立健康生活習慣及積極情緒。