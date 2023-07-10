中一派位｜名校「叩門位」減半至4個　升學專家指可留意候補位

升中派位結果將於明日（11日）揭盅，不滿結果的家長可到心儀中學「叩門」，不過今年起各校只能使用每班一個「留班位」收叩門學生，由於大部份名校中一只有4班，即叩門位將較往年8個減半至4個。



有升學專家表示，雖然叩門位縮減，但相信在學生流失下，仍有一定數量候補位，即被派到的學生放棄入讀而騰出的席位，為另外的叩門位，料競爭程度與往年差不多。他提醒，傳統英中重視學術成績，一般設有筆試甄選學生，為免小朋友過度應試影響表現，建議家長勿太進取，揀選一至兩間學校叩門已足夠。



趙榮德：英中揀叻仔 家長部署時忌過分進取

資深選校專家、退休前為喇沙書院副校長的趙榮德表示，即使中一「留班位」被限制用途，令叩門位由二變一，仍然無阻家長為子女到心儀校叩門，亦相信在學生流失下，仍有一定數量候補位。

趙榮德提醒家長，有別於小學「叩門」面試安排，中學較為重視學術成績，特別是傳統英中，「小學揀乖仔，中學揀叻仔」，由於學生按成績被歸類位不同派位組別，學校早知悉學生成績表現，所以家長考慮子女能力後，部署時不宜過分進取。

他指，傳統英中一般設有筆試甄選學生，形容筆試涵蓋中、英、數科目，建議家長「精打細算，揀1至2間就算」，否則會令小朋友疲於奔命，最終影響面試表現。

▼2022年7月26日 升中派位結果出爐▼

