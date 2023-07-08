職業訓練局師生團隊設計3款桌上遊戲　中學生邊玩邊學數學

「一理通，百理明，明白了計算可變簡單」，如果數學概念「遊戲化」，學生就會更易明白，職業訓練局青年學院師生團隊構思將複雜數學概念融入遊戲當中，在優質教育基金的資助下，設計三款與數學相關的桌上遊戲，分別協助中一至中四的學生學習基本運算、代數方程式，以及對數，首個卡牌遊戲已於九間中學試行，備受好評。



職專文憑（設計及印刷媒體）學生鄒易伶（左）與張嘉妍（中）聯同另外三位同學，在卓越培訓發展中心（印刷業）署理總教導員任天健（右）指導下負責實體版卡牌的美術設計。（職業訓練局青年學院提供相片）

首個學習基礎運算的卡牌《I’m Number Hero》經已面世，有賴一批分別來自職專文憑（設計及印刷媒體）及職專文憑（電子及電腦工程）課程的學生，他們分別負責實體版卡牌的美術設計及程式版遊戲的編程，當中職專文憑（設計及印刷媒體）學生張嘉妍有份負責設計實體版卡牌，以古典的時鐘和齒輪圖案為主題，呼應數字及運算的概念。由設計、畫圖到修整排版，經歷多次修改才製作出真實的紙牌，她感到十分滿足：「有機會實踐課堂所學，製作出真實的產品，並到訪中學向老師介紹這副紙牌，很高興看見大家投入當中。」

職專文憑（電子及電腦工程）學生張偉廉（左）及方俊軒（中），聯同另外兩位同學，在卓越培訓發展中心（電子業）署理高級教導員吳醒儀（右）指導下，負責設計及編寫程式版的線上遊戲。（職業訓練局青年學院提供相片）

團隊希望更多中學生能夠接觸這款卡牌遊戲，因此除了實體版以外，更構思程式版，負責編程的職專文憑（電子及電腦工程）學生方俊軒表示，他們考慮到線上遊戲的互動性，他表示「希望玩家能在線上互相交流，因此加入聊天室功能。另外，程式版放寬遊戲出牌條件，讓玩家共同制定遊戲規則，玩法更具彈性。」另一名學生張偉廉則指，坊間部分線上遊戲未能支援不同裝置登入同一遊戲平台，在研發程式版遊戲時，團隊使用特別的遊戲引擎，實現跨平台、跨裝置的即時網上對戰，例如手持電腦、手機或平板電腦。

青年學院已安排九間中學試玩《I’m Number Hero》實體卡牌，並向約100名學生進行問卷調查收集意見。調查發現，大部分受訪學生均認同，遊戲讓他們更容易理解數學計算概念；逾九成五學生認為遊戲有趣，能提升學習興趣，其中李求恩紀念中學在數理週活動中讓學生試玩，數學科副主任劉頌文多謝青年學院團隊為學生構思出寓學習於遊戲的卡牌，學生可藉住較有趣的遊戲與互動，將知識融會貫通，甚至啟發他們的學習興趣，讓數學理論變得不再沉悶。

青年學院（九龍灣）設計及資訊科技組高級講師嚴耀宗期望互動的桌上遊戲能提升中學生學習數學的興趣。（職業訓練局青年學院提供相片）

青年學院（九龍灣）設計及資訊科技組高級講師嚴耀宗指出，在試玩階段收集更多意見後，將會推出《I’m Number Hero》的加強版，加入限時、升級及更具競爭性等元素，並會盡快推出程式版，邀請更多學生體驗遊戲，第二及三副數學桌遊亦預計於今年底及明年初面世。