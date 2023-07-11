升中派位2023｜小六生派第15志願感失望　父母攜子到銘基「叩門」

【中一派位／升中派位／叩門／首志願／留班位】中一學位分配結果今日（11日）「出爐」，位於大角咀的中華基督教會銘基書院為該區著名英文中學，不少學生接獲「派位證」之後，與家長一同前往該校「叩門」，爭取入讀機會。



今年各校「叩門位」減半，有獲派第十五志願的學生家長直言對新安排失望，決定向不多於三間中學叩門，專注應對；亦有家長表示，不會擔憂「叩門位」減少導致加劇競爭，稱兒子已獲不錯學校取錄，只是兒子始終心儀「銘基」，所以再作嘗試，強調選校最重要是兒子開心：「因為香港讀書太大壓力啦。」



自行分配學位及統一派位階段，91% 學生獲派首三個志願學校，比去年稍跌3個百分點，另有八成人獲派首志願。各校今年起每班只能使用一個重讀生名額收取「叩門」學生，以大部份名校中一只有4班計算，每間學校由以往取錄8個「叩門」生，改為只限最多收4名個。

上午10時，中華基督教會銘基書院校門外不斷有家長及學生前來「叩門」，為子女爭取多一個機會。

前來「叩門」的李女士，其兒子獲發第十五志願，臉上難掩愁容，直言收到結果後感到失望：「我唔明點解，明明油尖旺係夠位嘅，我好失望呢啲，個個老師都話冇可能，冇可能派到咁差，唔知中間有咩出錯打錯，冇得檢查，冇辦法」。

她說，已為兒子「叩門」帶備所須文件，預計會向多一至兩間中學「叩門」，避免需要同時間面試或考試，「做晒所有嘢，盡晒所有能力」，希望為兒子找到第二條出路。

獲觀塘直資取錄 抱輕鬆心情博心儀校

小六學生杜同學已獲觀塘一間直資中學錄取，與媽媽何女士均對結果感到滿意。何女士表示，銘基書院為兒子心儀的學校，所以早已預備成績表及獎狀，抱着輕鬆心情「叩門」嘗試。

對於「叩門」學位減少，她表示不會擔心，以平常心面對，亦只會選擇一間「叩門」，「因為周圍都好難，揀一間自己最鍾意」。談及對兒子的期望，她說：「都係想佢愉快學習，唔好咁大壓力，最緊要係讀書開心，因為香港讀書太大壓力啦」。

黃同學與父母一同前來銘基書院「叩門」，他獲派第二志願中學，但始終鍾情銘基書院。問及讀書心得，他指每天均會閱讀15分鐘，並在網上搜尋學習資料，父母亦鼓勵自主學習，希望他持之以恆。爸爸黃先生表示，對兒子放榜結果很滿意，不擔心「叩門」位競爭激烈，只求盡力一試，「當然繼續係想努力，試吓呢一間」。