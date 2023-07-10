升中派位2023丨80%獲派首志願　91%獲派首三志願　近四年首回落

中一學位分配明日（11日）放榜，教育局今日（10日）公布派位滿意率，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%，獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率80%，兩者同樣較去年微跌三個百份點，滿意率是自2021年來最低。當局指，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並要在周四（13日）或周五（14日）前往獲派中學註冊。



▼2022年7月26日 升中派位結果出爐▼



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教育局指，2023年度共有50,508名學生參加中學學位分配辦法。按自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願的學生人數合計，整體滿意率為91%；在兩個階段獲派首志願的學生則有80%。

而自行分配學位的學生當中，68%學生獲派首志願學校。至於透過統一派位階段獲派學位的學生當中，85%的學生獲派首三個志願學校，66%的學生獲派首志願學校。

當局指，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日（11日）必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。所有學生必須於周四（13日）或周五（14日）前往獲派中學註冊，倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

當局又提醒，若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀的小學聯絡，學校會將其「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便分配組通知獲派中學並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。有關家長或監護人亦應盡快通知學生獲派的中學，並提供聯絡資料。

小六升中派位放榜定於7月11日。（資料圖片）

另外，若如家長已在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，他們會於明日上午約10時起，以到派位結果短訊；如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於明早10時起透過電子平台查閱子女的派位結果。