升中叩門 2023｜中一派位91%獲派首三志願 叩門帶齊6項所需文件

中一派位結果今日（11日）公布。教育局表示，本年度共有50,508名學生參加中學學位分配辦法。合計獲派「自行分配學位」及「統一派位」人數，整體滿意率為91%，較上年度結果回落3個百分點。若家長希望把握最後機會，為子女報讀心儀中學，可選擇前往「叩門」。家長前往「叩門」前，必須了解該校的「叩門」申請日期、所需文件，或其他申請要求。家長也要注意到獲派中學辦理註冊手續的日期。



升中派位首志願滿意率為80%

本年度共有50,508名學生參加中一派位，當局指，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為80%。如將自行分配學位與統一派位分開統計，獲自行分配學位的學生當中，有68%學生獲派首志願學校；透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計）獲派學位的學生當中，則有85%的學生獲派首三個志願學校，66%的學生獲派首志願學校。

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升中叩門資料：準備6項所需文件

若家長對派位結果未感滿意，可考慮到心儀學校叩門。家長帶子女前往叩門前，須留意心儀學校的叩門申請要求和所需文件等。由於每所學校叩門申請的時間和要求各異，家長宜到各校網站了解申請詳情。一般而言，叩門面試衣著以校服為佳。

1.小五、小六成績表

2.派位文件

3.Portfolio（課外活動紀錄、獎項等）

4.如自行分配學位階段曾挑選過準備前往叩門的學校，亦要帶上相關文件

5.身分證

6.校長推薦信（如有）

留意辦理入學註冊手續日期

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，今天（11日）必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。如家長已在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，他們會於今天上午約10時起透過電話短訊收到派位結果。此外，如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱子女的派位結果。教育局網頁載有短片及家長指南，介紹有關建立及登入「中一派位電子平台」帳戶，以及經電子平台查閱派位結果的詳情。

所有學生必須於本周四或周五（7月13日或14日）前往獲派中學註冊。如學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

當局提醒，若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀的小學聯絡，學校會將其「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便分配組通知獲派中學並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。有關家長或監護人亦應盡快通知學生獲派的中學，並提供聯絡資料。