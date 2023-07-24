好讀熱點｜教育城十本好讀投票創新高　中小學生最愛衛斯理、阿濃

悠長暑假正是閱讀好時機！香港教育城(教城)每年舉辦「十本好讀」選舉，讓中小學的師生齊齊選出最愛的書籍和作家，今年活動踏入第二十屆，參與投選的師生創歷屆新高，最終結果今日出爐，其中小學組最愛作家為阿濃，而中學組則以筆名衛斯理的科幻作家作家倪匡最受學生喜愛，描寫「香港女車神」李慧詩故事的名人傳記，亦同樣在中學組最愛書單中榜上有名。



今屆「十本好讀」的投票人數創歷屆新高，總票數為45,602票，較去年增加逾600票，共有317間中學和小學參與投選。

中小學師生踴躍投票 總票數逾4.5萬

教城董事會主席李漢祥表示，今屆投票創佳績獲學界踴躍支持，教育城持續推動閱讀，希望學生透過接觸不同讀物培育閱讀的好習慣，提升想像力和創造力成就更多可能。他指，「十本好讀」外教城亦推出「閱讀挑戰計劃」、「閱讀約章獎勵計劃」、「e悅讀學校計劃」等。為配合電子學習，「教城書櫃」提供逾千本免費或收費的電子書，歡迎師生參與及使用。

香港教育城公布「十本好讀」選舉結果，董事會主席李漢祥表示，今屆投票創佳績獲學界踴躍支持，教育城持續推動閱讀。（林靄儀攝）

由學界投選的結果今日公布，小學組獎項方面，「小學生最愛作家」為筆耕超過半世紀，擅長散文和小說的阿濃，其作品《阿濃身邊的故事》亦奪得教師推薦好讀（小學組）第一名。其他獲獎著作亦包括不少繪本，例如《西遊記妖界大地圖：神仙妖怪才知道《西遊記》怎麼玩》、《沒有手機的童年》、《100顆種子》及《咆哮的媽媽》等。

香港教育城公布「十本好讀」結果，「小學生最愛作家」為筆耕超過半世紀，擅長散文和小說的阿濃，其作品《阿濃身邊的故事》亦奪得教師推薦好讀（小學組）第一名。（林靄儀攝）

李慧詩傳記中學組揚威

中學組方面，「中學生最愛作家」由已故香港科幻作家作家倪匡，筆名衛斯理奪得，他的《衛斯理系列少年版 25 大廈（上）》同時入圍中學組教師推薦好讀第5位。衛斯理的作品組織嚴謹又帶啟發性，涉獵廣泛，燃點幾代讀者閱讀科幻小說的熱情。

其他中學組獲獎著作，以文學類書籍較受歡迎，《小情書 2》、《角落裏的她 》分別榮登中學生最愛書籍第一位和第四位。而「牛下女車神」李慧詩的《身上的每道傷疤》在學生最愛書籍中排第五位，亦是唯一一本同時在教師推薦書籍榜上有名的書本。

香港教育城公布「十本好讀」結果，「牛下女車神」李慧詩的自傳《身上的每道傷疤》在中學組獲選為十本好讀之一，亦是唯一一本同時獲學生投選和教師推薦的書籍。（林靄儀攝）

2萬中、小學生參與閱讀習慣調查

今年教育城於「十本好讀」網上投票時，特設問卷調查，獲來自247間中小學共逾2萬名學生參與，結果發現小學生比中學生更恆常閱讀課外書，逾半每周閱讀3次以上，而中學生僅3成人做到。

最多中小學生表示每周閱讀時長為15至30分鐘，而當中每次閱讀時間少於15分鐘的中學生比小學生高出約4%。三成中學生在學校休息時閱讀，六成小學生常在完成功課後在家閱讀。

香港教育城公布學生閱讀調查結果，行政總裁魏遠強介紹調查結果。（林靄儀攝）

小學生較常在家閱讀 中學生碎片式把握時間閱讀

調查又發現學生們閱讀情境會影響其閱讀時長，，閱讀時間較長的中小學生，均最常在家中閱讀，其中小學生較常在家閱讀，較多人閱讀時間介乎半小時至一小時，反之不少中學生在學校碎片式利用時間閱讀，故較多人閱讀時間在半小時內。

調查中不論中小學生都表示，閱讀主要是為了消閒、增進語文能力及增廣見聞。至於閱讀類型方面，小學生喜好較集中漫畫及繪本，以及科幻小說，中學生喜好則較多元，除了以上兩種外，更多中學生情傾文學小說。

電子書隨科技進步漸成潮流，小學組中六成人仍保持閱讀紙本圖書，其他則靠電子書籍App和網上電子書平台閱讀；中學組則半數人保持紙本閱讀習慣，餘下一半主要閱讀電子書籍，亦因而更有助中學生善用碎片時間閱讀。

學生望校方增電子書量及獎勵閱讀

部分受訪中小學生在調查中表達心聲，有小學生覺得對書本如有興趣就閱讀不痛苦，有人希望校園可用課堂時間推廣閱讀，多邀請作家分享及推出獎勵閱讀計畫。中學生則希望能更閱讀時有更大自主權，亦希望校方提供更多電子書，並引入更多元化書籍以供選擇。