好讀熱點｜教育城加強電子閱讀迎合學生習慣　倡家校合作親子閱讀

今年香港教育城（教城）「十本好讀」踏入第20周年，獲學界踴躍參與，投票數量破歷屆紀錄，亦增設問卷調查了解學生的閱讀喜好和趨勢。有見近半中小學生閱讀漸趨電子化，致力宣揚閱讀文化的教城，亦以不同方式加強電子閱讀資源，包括以「教城書櫃」鼓勵學生電子閱讀，亦舉辦各式各樣的獎勵計劃，持續在校園宣揚「愛閱讀．樂分享」文化。專家則指出推動閱讀有賴家校合作，建議家長改變「指揮者」角色化身伴讀人，與孩子一同享受親子時光。



▼▼▼香港教育城公布「十本好讀」結果及學生閱讀習慣調查

「十本好讀」是學界唯一由教師及學生票選的讀物選舉，結果顯示小學生更愛漫畫、繪本及科幻小說；中學生口味多元，也對文學著作接受程度較高，著名導演、金牌運動員的奮鬥故事在投選中也榜上有名。

師生閱讀喜好大不同 投票結果成學校選書參考

無論在中學組或小學組，師生的閱讀口味似乎有點不同。在小學組獲獎書單中，有一半「學生最愛書籍」同獲教師推薦。但從其餘上榜作品可見，學生較愛科幻內容，老師則傾向推薦具知識性內容的書籍。

中學組師生口味更見分歧，只有紀錄「牛下女車神」李慧詩奮鬥故事的《身上的每道傷疤》同獲師生喜愛，其餘學生最愛作品不乏文學作品，老師推薦好書則較多反映社會現實，相信投票結果可供學校圖書館主任參考。

學生閱讀趨向碎片化、電子化

另外，教城首次於書籍投選過程引入網上問卷調查，了解中小學生閱讀習慣，發現學生閱讀隨學生年紀漸長趨向電子化。六成小學生保持閱讀紙本圖書，餘下四成透過電子書籍App和網上電子書平台閱讀；中學生組更有逾半數人使用電子媒介閱讀。

調查同時發現，碎片化閱讀時間成為趨勢。32%受訪中學生較常利用學校休息時間閱讀，比小學生多12個百分點；另有23%中學生通常在上學或放學回家途上閱讀。

教城行政總監魏遠強先生指出，電子閱讀是大趨勢，推動學界閱讀時可利用電子書靈活方便的特點，例如鼓勵孩子由少至多，不拘於一本書，而是以一篇文章或數個章節的碎片化方式閱讀，讓孩子更容易建立成就感，讓他們習慣善用閒暇時間閱讀。

魏遠強先生、林葦葉博士及凌秀慧老師(左起)都認為家校可把握電子閱讀的趨勢，攜手合作提升孩子閱讀的興趣。（林靄儀攝）

推動家校合作 鼓勵家長伴讀享親子時光

出席閱讀習慣研討會的香港大學教育學院副教授、PIRLS 2021香港地區首席研究員林葦葉博士及香港學校圖書館主任協會理事（中學）凌秀慧老師均認同，推動學生培養閱讀習慣，迎合口味提供多樣化書種極為重要。至於學界掀起電子閱讀的風氣，她們都指是大勢所趨，但可擅用其便攜而多元化書種，以及能碎片化閱讀的學生習慣，提高孩子看書的興趣。

家校合作更是推動閱讀的關鍵，凌秀慧老師明白不少家長工作忙碌，但指家庭亦是重要的閱讀場景，建議家長放下「指揮者」角色，不要只指示孩子看書，而是要和孩子一同看書，「例如揀一個時間，爸媽都放低電話，同小朋友一齊睇書」，以伴讀享受親子時刻。

電子書增互動元素 提升學生閱讀興趣

香港教育城公布「十本好讀」選舉結果，由香港教育城董事會主席李漢祥先生致歡迎辭。（林靄儀攝）

孩子學會看書之樂，將可受益一生。教城董事會主席李漢祥先生表示，教城一直鼓勵學生培養自主閱讀良好習慣並從中學習，有見學界閱讀走向電子化，教城近年已積極推出不同方式，並聯同學校一起推廣電子閱讀。

李漢祥先生指與傳統紙本閱讀相比，學生透過電子閱讀更方便接觸不同書籍，加上電子書引入動畫、聲效、影片等元素，令閱讀變得更互動有趣，有助提升學生閱讀興趣。教城旗下香港閱讀城的應用程式「教城書櫃」，混合電子閱讀及互動學習元素，內置發音功能，並設有螢光筆畫重點、書籤、字典等互動功能，讓學生從閱讀中學習。

「教城書櫃」年訂閱量急升超過800萬本

「教城書櫃」廣受學界歡迎，李漢祥先生透露疫情前其電子書訂閱量約為200萬本，2020/21年已急增超過800萬本，令人欣喜。他強調，電子閱讀與傳統紙本閱讀之間沒有抵觸，兩者可以共存，主要視乎學生的閱讀習慣。

教城過往亦推出各類閱讀獎勵計劃，鼓勵學生課後閱讀，協助學校推廣閱讀文化。例如「閲讀挑戰計劃」提供指定書籍試閱內容，讓學生參與遊戲化小測，培養閱讀興趣，完成的學生更可獲獎項嘉許。至於「閱讀約章獎勵計劃」，鼓勵學生透過「我的閱讀紀錄」工具，有系統地記錄閱讀歷程，閱讀量最多的學生可獲嘉許，教師亦能藉系統了解學生的閱讀習慣及能力。

推多項閱讀獎勵計劃及校本電子書訂閱服務

教城同時加強與學校合作，推出「e悅讀學校計劃」，為學校提供以學年計算的校本電子書訂閱服務，協助學校推動廣泛閱讀。李漢祥先生指每年參加的學校不斷增加，今年全港有接近800間中小學參與。

李漢祥先生強調，閱讀走向電子化能為學生提供新閱讀模式，但最終學生無論採用紙本或電子閱讀模式，只要有助他們養成閱讀習慣，兩種閲讀模式也能讓他們終生受益。教城將繼續推陳出新，掌握學界閱讀的趨勢和喜好，持續透過更多不同計劃和服務，聯同全港學校合力推廣閱讀風氣。