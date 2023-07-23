好讀熱點｜兩德望中四生奪校園作家冠軍　偵探小說、散文出版成書

香港青年協會早前獲語文教育及研究常務委員會（語常會）支持及語文基金撥款，舉辦「校園作家大招募計劃」及「全港即興創意寫作比賽」，並於周四（20日）在灣仔會展書展舉行頒獎典禮，由教育統籌局委員會主席黃友嘉任主禮嘉賓。校園作家大招募計劃的小說組及非小說組冠軍分別為德望學校中四學生黎欣瞳及陳佳潁，兩人是同班同學，而她們的作品均獲青協出版成書，在書展及市面上公開發售。



黎欣瞳同學的作品是偵探小說《一杯奶茶，一件案情》，她說自己是性格固執，花不少時間上網找資料，確保情節符合現實。她又笑言自己不喜歡看小說，因為看到不符合自己想法的情節時「會躁」，寫小說是想寫一本合自己心意的小說。



青協「校園作家大招募計劃」小說組及非小說組冠軍，德望學校中四學生黎欣瞳（左）及陳佳潁（右）。（盧勁揚攝）

小說組冠軍：看書做資料搜集確保情節合理

黎欣瞳的作品由5個不同案情的故事組成，但不同故事的背景人物均有相連，故事內容更包含勵志元素。偵探小說需要緊密的鋪排，她說花了不少時間看書和搜尋資料，讓情節符合邏輯及科學原理，而在故事結構上就參考了導師的教導及建議。

黎同學笑言「有時現實好多嘢都好天馬行空」，例如她曾經想像一種物質在服食及嘔吐後，嘔吐物會出現熒光色，後來發現她的想像的確存在。（盧勁揚攝）

黎欣瞳說自己的想法有時會太過天馬行空，未必能夠接上之後的情節，不過亦笑言「有時現實好多嘢都好天馬行空」。例如她曾經想像一種物質在服食及嘔吐後，嘔吐物會出現熒光色，後來發現她的想像的確存在。

對於是次獲獎，她感到意外及開心，說獎項亦有助她建立自信。說到未來志向時，她指自己沒有考慮做全職作家，但會考慮成為斜桿族，並將寫作視為其中一項工作。

非小說組冠軍：作品以較反面角度出發 倡苦難中找快樂

陳佳潁同學的作品《崖歌》由4篇散文組成，內容包括對校園及社會的反思，從中可以發現人性光輝並領悟人生道理。陳同學在介紹自己的作品時提到，作品名的「崖」象徵不同生命階段的爭扎，而「歌」則指高歌，兩者相加就是生命可以在爭扎之中有突破及收獲。她更強調，作品名的重點在「歌」，亦即如何歌頌生命。

陳同學形容自己的作品以較反面的角度表達愛，以帶出生命中有不同苦難是正常事，不用自卑之餘，更可以正視。（盧勁揚攝）

她形容自己的作品以較反面的角度表達愛，帶出生命中有不同苦難是正常事，不用自卑之餘，更可以正視，重要是要從中找到快樂。陳佳潁曾經將作品分享給自己信賴的朋友預覽，朋友們都表示感到當中的共嗚，更覺得十分感動。

陳佳潁說自己十分喜歡中文科，開始寫作的起點是與媽媽行山期間，想到以文字紀錄美麗的風景，於是就開始寫日記。她說，寫作前要先花時間感受自己內心想寫出來的東西，又建議初初開始寫作時不要擔心自己文筆差，因為文筆會愈寫愈好，並逐漸找到自己風格。她與黎同學一樣，未有打算成為全職作家，但認為寫作會是貫穿自己人生的興趣，即使未來工作與寫作無關都會繼續寫作，如有機會亦會以寫作貢獻社會。

獲選學生可參與一系列活動 計劃獲多名作家支持

本年度「校園作家大招募計劃」共收到376份來自119間中學的報名，並有80位學生獲選參與一系列的活動，包括寫作訓練工作坊、寫作訓練營和校園作家選拔賽等。計劃亦獲多位作家及專家鼎力支持，包括黃怡、林志超及李維怡等，擔任寫作工作坊導師及分享嘉賓。「全港即興創意寫作比賽」就分別收到126及85支中、小學隊伍參加，人數逾750人，比賽有50隊中小學隊伍獲選入圍參與一系列活動，獲獎作品已經製作成作品集電子書，公眾可以免費閱讀欣賞。

教育統籌局委員會主席黃友嘉（左）及青協總幹事何永昌（右）。（盧勁揚攝）

青協總幹事何永昌致辭時表示，「校園作家大招募計劃」及「全港即興創意寫作比賽」已經連續舉辦4年，學界反應持續熱烈，相信學生們將會成為本地文創產業的新力軍。教育統籌局委員會主席黃友嘉於致辭時感謝主辦機構為同學舉辦別具意義的活動，參與寫作創作活動提高素養之餘，亦可以與專家交流，是難得學習經驗。