好讀熱點｜李慧詩作品奪獎投身創作　導演陳德森低潮獲楊采妮贈書

香港教育城（教城）今日公布第二十屆「十本好讀」選舉結果，「牛下女車神」李慧詩的《身上的每道傷疤》，於中學組成學生最愛書籍第五位，她領獎時稱喜歡創作，有興趣走上作家路，冀訪老店探討本地文化。導演陳德森的作品《把悲傷留給電影》也受中學生歡迎，他直指早年拍戲爆炸場面意外痛失員工一度想放棄電影，幸獲楊采妮贈書，透過閱讀開啟心靈，令他重執導演筒，沉澱多年他更將導演生涯結集成書，是次獲中學生最愛書籍第七位。



「牛下女車神」李慧詩不單是香港著名單車手，她也是廣受學生歡迎的新晉作家，她今日出席教城「十本好讀」活動領獎，其作品《身上的每道傷疤》除是中學組成學生最愛書籍第五位，亦是唯一同時在教師推薦榜上有名的書籍，她領獎時表示出書與當運動員其實很類近，也是需要背後團隊幫忙，一同合作才能克服困難完成，又鼓勵大家別以年齡判定自己能力，而是跟從內心及花時間去建立自己的能力。

李慧詩表示喜歡創作，有興趣拜訪老店，聽店主分享歷史，以更了解香港歷史及文化。

李慧詩表示喜歡創作，已完成學業的她有意延續作家路，現需空間及時間沉澱，研究一下未來創作方向，例如她稱有興趣拜訪老店，聽店主分享歷史，以更了解香港歷史及文化。她笑言除喜歡的作品，也會參考自己不感興趣但廣受歡迎的書籍，學習作者文筆及了解大眾的口味。

導演陳德森以作家身份現身領獎，他首個文學作品《把悲傷留給電影》，成為中學生最愛書籍第七位。（林靄儀攝）

憑《十月圍城》獲得香港電影金像獎最佳導演陳德森，亦以作家身份現身領獎，他首個文學作品《把悲傷留給電影》，成為中學生最愛書籍第七位。他分享時指1997年拍攝《神偷諜影》時，一個場務人員在爆炸意外中被炸死，一度自責想放棄拍攝甚至放棄電影，幸獲片中演員楊采妮送他一本台灣作家林清玄作品《多情多風波》，他因而發現閱讀而可啟發心靈，終下定決定繼續拍攝。沉澱多年後的他，亦把多年來的電影生涯集結成書，希望可啟發更多人。

同場領獎的，還有重量級作家阿濃，多次在「十本好讀」獲獎的他，今次榮獲「小學生最愛作家」，其作品《阿濃身邊的故事》亦奪得教師推薦好讀（小學組）第一名。首次親身領獎的阿濃，希望以作品與大家分享自己的喜怒哀樂，又指自己雖人到晚年，也不會停下腳步將繼續筆耕，表達對青少年的愛和關心。

香港教育城公布「十本好讀」結果，「小學生最愛作家」為筆耕超過半世紀，擅長散文和小說的阿濃，其作品《阿濃身邊的故事》亦奪得教師推薦好讀（小學組）第一名。（林靄儀攝）