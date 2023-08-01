甲寅年總理中學偕機構辦參與式預算項目　學生推北區創新改善方案

為提升青少年對社區的關心，上水東華三院甲寅年總理中學與「社創校園」計劃及香港救助兒童會（Save the Children Hong Kong）首次共同推動「參與式預算」項目《我想和＿＿在北區好好的＿＿》，讓中四生以公民身份參與政府決策，為北區提出創新的改善方案。



該「參與式預算」項目提供為期三個月的課程，包括進行社區考察、數據分析及制訂改善方案等，讓學生根據區內情況設計創新的改善方案。他們及後在成果展上以模型展示方案，當中的概念包括關心上水公共空間的運用、平衡水貨買賣與生活空間的問題、支援小店等，並為活動評審解說作品內容。

其中有學生設計名為「兒童遊樂場」的作品，以小時候在遊樂場受傷的經歷為概念，指出遊樂設施的安全性不足，故此建議在韆鞦及滑梯旁加設欄杆及防撞軟墊，並增設能直接呼叫救護車的裝置。組員阿峻表示，由於設計遊樂場的人不是家長和小孩，所以經常忽略了用家的使用經驗。

「北區尖友」則是由3位田徑校隊成員提出的方案，以專業訓練場地提升區內學生運動員的表現。阿熹表示，校隊平日都需要到區內運動場練習，但運動場的使用率非常高，練跑時曾差點撞到街坊，大大影響訓練進度，希望藉此為學生提供一個共用的室內訓練場，並設置跑步機、負重訓練裝備及籃球等專項訓練設施。

香港救助兒童會總幹事司徒恩認為兒童的聲音應該要被聆聽。（香港救助兒童會提供）

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，年輕人願意為區內發展出一分力，對社區及個人成長都有莫大幫助，從學生們的創新方案亦感受到他們對區內的關心。