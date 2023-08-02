皇仁書院1980年代14名校友　發起為陳校長免費補習天地籌款

皇仁書院校友陳葒於2011年創辦「陳校長免費補習天地」，組織義務導師為有學業困難的基層學童作免費一對一補習，更在贊助下提供進步獎鼓勵及嘉許，惟近年受疫情對經濟的影響，這項約需30萬元的獎學金仍然未找到贊助。



14名皇仁書院1980年代校友發起籌募獎學金行動，呼籲1980年代就讀皇仁書院的舊生捐款，支持陳葒的計劃，將以「QC80」命名這項獎學金。



皇仁書院。（林澤鋒攝/資料圖片）

歷年為2萬基層學生提供一對一補習

皇仁書院舊生陳葒於2011年辭去直資中學校長一職，創辦「陳校長免費補習天地」（簡稱「補天」），組織萬千義務導師為有學業困難的基層學童，作免費一對一補習，至今20,000多個基層學童受惠，其中2,000多人已讀上了大學大專，仍在讀中小學的亦都提升了學業成績和學習動力，對升學有了信心和目標。

由2013年起，在有心人或機構的贊助下，「補天」每年都設有進步獎鼓勵及嘉許在接受免費補習後有進步的中小學生，以及成功升讀大學或大專的中六學生，每年超過300名基層學生受惠。但近年受疫情對經濟的影響，這項總額約30萬元的獎學金仍然未找到贊助。

目標每年籌30萬元 獎學金以「QC80」命名

因此14名陳葒校長同屆的皇仁同學決定發起籌募獎學金行動，以支持「補天」這項對基層學生的精神鼓勵和實質支持，呼籲1980年代曾就讀皇仁的舊生捐款支持，目標金額是一年30萬元，希望至少持續籌款三年，而進步獎學金將會以「QC80」命名；籌募計劃也歡迎其他年代畢業的皇仁校友捐款，「求之不得，無任歡迎」。

如籌款未到30萬元，將全數捐給補天；如籌款超過30萬元，餘額會留給下一年。籌款期由即日起至今年12月31日。

發起人的皇仁校友中，包括中文大學社會科學院客席副教授仇國平。這個籌款計劃在陳葒校長在其Facebook專頁公布。