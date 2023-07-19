DSE放榜｜皇仁超級狀元選中大環球醫學：學武俠小說大夫起死回生

【DSE/放榜 狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試今日（19日）放榜，今年只有四名考生取得7科5**成為今屆狀元，人數創歷年新低。其中一名超級狀元，來自盛產公開試狀元的皇仁書院



曾連續9年有文憑試狀元的皇仁書院，2021年「斷纜」後，去年再次誕生狀元，今年續傳喜訊。今年最新出爐的狀元是羅澤嘉，他文憑試中，中文、英文、數學、通識、數學延伸部分單元二、物理、生物及化學都獲得5**的成績。

對於成為超級狀元，羅澤嘉坦言昨日看到新聞指今年狀元大減只有兩名男生，也覺得機會渺茫，故現在感到十分驚喜，亦自感仍有很大的進行空間需要繼續努力。他指高中學習的這幾年因疫情不斷起伏，一時實體上堂一時網課，也曾感難以適應，幸獲老師指導，以及同學支持一同網上溫書交流，才能克服困難最終考出好成績。

疫情期間不時網課曾感難適應

走到升大學的人生重要轉捩點，羅澤嘉表示計劃升讀中文大學的「環球醫學領袖培訓專修組別」，他指自小已對學醫有興趣，因小時候看武俠小說，已想如當中的大夫救人時能起死回生，另亦有家人離世，令他燃起當醫生的抱負。

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羅澤嘉坦言香港醫護人員嚴重不足，留意到政府也在內地及海外招募相關人才，雖也有點擔心影響自己將來的飯碗，但認為招攬人才較為重要。

愛畫畫及拉小提琴的他，談到讀書心得時指自己會把學業與興趣平衡好，當溫習累了時就以不同藝術興趣調劑，以重拾動力繼續溫習。香港近年出現移民潮，羅澤嘉表示雖身邊也有親朋移民，但他沒有相關打算，因自己對香港有一份歸屬感。