校園天地｜坪石天主教小學多元學習　STEAM嘉年華暨課程巡禮

坪石天主教小學（下稱「坪天」）於早前舉辦STEAM嘉年華暨坪天課程巡禮。透過富趣味的攤位遊戲，讓區內幼稚園生及家長體驗不一樣的小學課程，認識不同的科學原理，並了解本校的辦學特色。（內容由坪石天主教小學提供）



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探索求真 走向革新時代

小朋友成長的過程中，總喜歡探索新鮮的事物和理解當中原理。坪天深信，STEAM教育能培養孩子的成長思維，讓他們視犯錯為成功的一部分，培養小孩子有科學家一樣的探究精神。近年，坪天致力推行STEAM課程，在電腦課有系統地加入編程課程，讓學生學習Matatalab、Microbit、Scratch等編程工具，提升運算思維能力。同時，學校亦透過STEM DAY、跨學科活動，讓學生進行不同的科學探究，並動手製作各種科學作品。

是次學校透過嘉年華會形式，設置不同STEAM主題的攤位遊戲，每個攤位遊戲的背後都蘊含了不同的科學原理。例如「神奇水鋼琴」如何能彈奏出樂曲？到底背後隱藏着甚麼秘密？你有沒有想過人體能夠成為電路的一部分？參加者在攤位中，嘗試用乾燥及濕潤的雙手彈奏「水鋼琴」，發現乾燥的雙手無法使鋼琴發出聲響，從而明白透過「水」這一個媒介，能使身體成為電路的一部分。

沒有輪子的列車如何在軌道上行駛？磁浮列車的速度有多快？在「極速磁浮列車」中，參加者推動磁浮列車模型，在帶有磁石的軌道行駛，配上測速器，感受磁浮列車的行駛速度。小朋友能在玩樂過程中學習科學科技知識，趣味十足。

學校亦趁此機會，展示了學生在STEAM方面的學習成果。在「玩轉Coding」及「Happy Bean Happy STEAM」的課室攤位中，可以見到六足機械人、學生編寫的遊戲程式和會動的LEGO模型等學生的創作。參加者可以親手參與製作，拼砌出不同的LEGO作品，如迷你小風車，並在服務生的協助下編寫簡單程式，使作品轉動；利用紙條及彈珠，配上簡單的步驟，製作出富趣味的玩具，體驗本校學生的學習過程，樂在其中。

寓樂於學 多元活動添姿彩

加強體驗，豐富閱歷是坪天所推崇的辦學理念，學校除了積極推行編程教學及STEAM教學，更致力加強學生的活動體驗。在語文教學中，學校會配合教學需要，加入多元化學習活動，更會設計校本電子教材，支援學生學習需要，提升學習趣味及效能。當天，參加者有機會體驗部分學習活動，不少參加者對學校的校本教材及電子教材大為讚賞，欣賞學校的用心設計。

另外，學校特意在時間表方面作巧妙的安排，將學術相關的科目編排在上午進行，下午時段加入多個活動時段，如閱遊堂、全方位活動時段、聯課活動時段等，讓各級學生參與適切的多元活動，拓闊學生視野，並發掘學生不同潛能。活動種類多樣化，當中比較特別的包括：有關視覺空間的太空輕黏土創作、馬賽克燈、皮革製作、魔術等；有關肢體運動的新興運動體驗(地壺/躲避盤/KIN-BALL)；有關個人內省的信心挑戰、財務規劃、生涯規劃之航空體驗；還有各種參觀活動：元宇宙體驗太空之旅、太空館、歷史文化博物館、故宮文化博物館、海洋公園和迪士尼公園體驗之旅。

在課程巡禮中，學校展示了不少學生活動片段及照片，家長均讚歎學校簡直是發展學生多元潛能的樂園。

（內容由坪石天主教小學提供）

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