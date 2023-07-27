校園天地｜引領學界工程創新思維　邁向STEAM教育新高度

為提升STEAM教育的多元性，高雷中學鼓勵學生於科學、技術、工程和數學等領域進行方角度探索，以培養其工程思維素養。學校於2023年5月22日，以數智競技為載體，舉辦了「競創未來科技交流協作暨交流團」活動，與大灣區深圳的姊妹學校體驗工程創新思維，亦能促進兩地青少年之間的溝通交流，推動未來科技的發展與合作，擴闊學生視野，邁向現代化、國際化的學習領域。（內容由高雷中學提供）



高雷中學與深圳市福田外國語高級中學一同40人參與2023大灣區競技機器人青少年交流活動。（高雷中學提供）

是次活動由香港的高雷中學聯繫大灣區深圳市福田外國語高級中學，透過姊妹學校計劃津貼，策劃了「競創未來科技交流協作暨交流團」。活動擴大了本校的學校網絡，增強了兩校對工程和科技的了解與溝通，亦加深了彼此對兩地文化的認識，共同提升新時代的STEAM教育素質。

交流團參觀大疆體驗中心，了解無人機產業的發展歷程和不同款式的無人機。（高雷中學提供）

近年，香港的創新科技教育發展十分迅速，STEAM教育擔當著重要角色，當局亦提供充足資源，配合每間學校具特色的發展，讓STEAM教育發展暢行無阻。過去幾年，高雷中學已為學生裝備好不同的創意思維訓練、編程技巧，在這樣良好的前提下，高雷中學引入全新的工程創新思維教學，讓同學在「格鬥機器人運動」領域上發展，提升及加深同學對科學領域的認知，掌握更多工程學科的知識，發掘他們的創新潛能，提高其跨學科應用能力和實踐能力，讓他們可以擁有更廣闊的視野和在未來選擇時懂得把握機會。

當天，兩校師生一行共50人，到訪了玄智科技深圳總部和大疆體驗中心，讓香港學生近距離了解當前科技創新成果和未來科技發展趨勢，培養了他們的創新意識和科技素養，也為兩岸的青少年提供了一個科技交流的平台，促進了兩地的科技文化交流與合作。

高雷中學的鄧煒諾同學參與活動後表示：「在這次科技交流活動中，啟發了我對新科技發展的興趣，例如無人機會用於農田灌溉或用作拍攝電影等等的用途。此外，我對工程競技項目---BattleAce亦加深了認識，可以了解更多的機械結構和不同物料的認知，也改變了我對不同STEAM專案的看法，我會勇於嘗試不同的新物料，利用3D打印技術，製作更簡單和更可靠的機械結構，創作出不同的產品以解決生活上的問題。總括而言這一次的科技交流中既可以令我擴闊眼界又可以啟發更加多的工程思維，為日後要成為工程師的路上作鋪墊。」

高雷中學的鄧煒諾同學（右）表示活動令他改變了對STEAM的觀念，也啟發了他學習工程創新思維的興趣。（高雷中學提供）

交流團以玄智科技深圳總部為起點，追本溯源，參觀能了解機器人歷史與數智競技，體驗1.5kg量級機器人操作，認識賽事規則以及通過親自參與機器人的拼裝和比賽，沉浸式感受數智競技格鬥機器人所帶來的炫酷體驗。

之後交流團再參觀大疆體驗中心，了解不同的無人機設計及其功能，由經驗豐富從事無人機行業的專業人員講解和示範，同學明白到無人機產業的發展歷程，激發同學們對探究無人機科學的興趣。

是次交流團高雷中學與姊妹學校已籌劃兩年，當兩地互通後便立即進行交流，著力推動最新的科技教育，為同學們提供豐富的學習機會和體驗。高雷中學於STEAM教育發展不遺餘力，除於校內發展STEAM校本課程，亦在觀塘區主辦兩屆「Robomaster機甲大師分區挑戰賽」，為區內小學同學提供發揮STEAM才能的機會。在未來，工程創新思維將會成為新的載體和特色，本校將進一步優化課程及開拓資源，為未來的科技發展培育更多具潛質的人才。

（內容由高雷中學提供）

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