校園天地｜成都世大運　東華三院郭一葦中學派交流團觀戰支持港隊

世界大學生運動本月28日於成都開幕，香港派出歷來規模最大的代表團參加，超過140名大學生運動員出戰11個項目，經四川省政協香港委員徐兆兒及東華三院的安排下，東華三院郭一葦中學組織交流團到成都觀賽，讓一班高中學生能親身參與這項體壇盛事。



港隧今屆包括射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、柔道、網球、排球及武術。郭一葦中學與溫江區冠城實驗學校年初已結為姊妹學校，交流團20多名就讀體育科的學生，在五天行程中除可觀看柔道和排球賽事外，亦入住該校宿舍與當地學生作文化交流。

同學能親身出席中國舉辦的世界大學生運動會，從中體會到國家無論在場地基建、硬件配套、接待能力、人文素質及文化保育等範疇也在極高水平。在柔道的賽事中，每當中國國家隊出場時同學也情緒高漲，大聲納喊中國隊加油。在男子排球賽事中，雖然香港隊未能擊敗韓國隊晉級爭奪獎牌， 但同學見到港隊堅毅及絕不放棄的體育精神，也和全場一樣無間斷為港隊打氣給予支持。

在東華三院的持續支持下， 來年郭一葦中學會調動更豐富支持學生在體育方面的發展，打造不同成功平台，讓學生在讀書以外也能通過體育項目找到自己的亮點，強化學生自信及正向面價值觀。

（內容由東華三院郭一葦中學提供）

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