教大補習輔導計劃支援中學生　及時辨識兩位自殺傾向學生轉介治療

香港教育大學於2021年起與社企Edge Development Centre合作開展「心腦加油站：補習．輔導計劃」，培訓本地大學的學生或初進職場的畢業生成為正向導師外，亦為有精神健康需要的基層中學生提供補習和輔導服務。計劃至今成功培訓120名正向導師，服務186名中學生，更透過計劃辨識兩位有自殺傾向的學生，並及時將他們轉介和接受醫療評估及診斷。



計劃由教大特殊教育與輔導學系的學者、Edge Development Centre的教育心理學家、輔導心理學家等組成團隊，透過新設的網上學習平台，教授正向導師教學及輔導、情緒治療及危機處理等各種技巧。導師成約40小時的培訓並通過考試和面試後，方可在專業團隊的密切督導下，提供合適的教學及輔導服務。

而接受服務的中學生部分來自低收入家庭，受到不同程度的壓力和情緒困擾，正向導師每星期會向他們提供三小時的小組輔導，當中包括功課輔導、情緒管理、正向心理教育等。另外，針對學生的個別情緒需要，每月亦有一節一小時的個人輔導。正向導師會在心理學家督導下為學生提供服務。每組服務為期10個月。

就讀中二的Windy認為計劃的教學較為放鬆，令她上課時更專心及放膽提問，又表示透過劃生命樹的敘事治療活動進行自我探索，她形容這是「第一次思考人生」。修讀心理學的Emily是Windy的正向導師，指出計劃可令她汲取前線服務他人的經驗，加上每兩星期可與督導團隊會面，給予她寶貴經驗，對未來的事業有很大幫助。另一位正向導師Maxis亦表示透過功課輔導能夠成功與學生展開話題，提供適切的情緒支援。

計劃以問卷評估成效，結果發現，曾接受服務的學生在工作記憶和認知靈活性方面有顯著提升。另外，他們的情緒症狀、行為問題和出現情緒耗竭的情況亦明顯減少，面對逆境的復原力亦有所提升。

項目負責人、教大特殊教育與輔導學系副系主任任演納指出學業一直是中學生的主要壓力來源，所以希望從根本着手，透過學習上的支援讓導師與學生互相認識，建立信任，進而引導學生處理情緒、個人成長、生活壓力等問題。