教大教授談欺凌提男拔事件　與其嚴懲不如關心：讓學生感到價值

早前網上流傳拔萃男書院校內有學生發生打鬥事件，令社會關注校園欺凌的問題。教大心理學系助理教授羅偉柏今日（11日）在電台節目表示，近期看到一些有關學校欺凌的事件，他的母校男拔也牽涉在內。



他分享近年在香港和海外的研究指出，有接近三成學生遭遇過欺凌。不過，這數字應該未反映真實情況，因為欺凌事件往往出現漏報或隱瞞。他認為除了嚴懲欺凌者，倒不如了解欺凌成因，建議老師更多關心學生，讓學生感到自己有價值。



▼早前網上流傳片段男拔有學生打鬥 校方表示在2月10日有學生發生肢體衝突▼



教大心理學系助理教授，兼社群心理健康研究中心聯席總監羅偉柏在港台節目《香港家書》談及校園欺凌的問題。他以致函拔萃男書院校長鄭基恩為文，提到近期看到近期看到一些有關學校欺凌的事件，而男拔也牽涉在內。

欺凌分四類

他指欺凌有4類，包括身體上的欺凌（例如拳打腳踢）、關係上的欺凌（例如蓄意不友善、孤立、杯葛或排擠他人）、言語上的欺凌（例如使用粗言穢語、喝罵、中傷、譏諷、呼叫「花名 」)，以及網絡欺凌（例如在社交平台惡意造謠、發放侮辱性的消息或人身攻擊的言論）。在這些定義下，其實很多人也可能會是欺凌者或欺凌的受害者。

羅偉柏提及男拔欺凌事件，認為在疫情下學生較少見面，欺凌亦增加。(教大網站圖片)

疫情窒礙學生社交發展 欺凌問題更常見

羅偉柏引述在香港和海外的研究指出，有接近三成學生遭遇過欺凌。不過他認為這個數字應該未反映真實情況，因為欺凌事件往往出現漏報或隱瞞。亦認為欺凌受害者會有嚴重心理影響。不過他認為除了嚴懲欺凌者，倒不如了解欺凌成因，他提到初中生的青春期的變化，以及環境的轉變，都令學生變得需要獨立，同時又會感到無力和孤獨。

他補充，近三年新冠疫情的陰霾下， 學生經常停課並採用線上課堂，在缺少真人面對面相處和教師的教導下，窒礙了他們的社交情緒發展，欺凌的問題可能會更常見。

拔萃男書院。（資料圖片）

籲老師關心學生 讓他們感有價值

羅偉柏認為要減低校園欺凌，老師應更多關心學生，讓學生感到自己有價值。「在(其)研究中，我的研究團隊問及學生關於在學校裏老師有多常關心他們，對他們有多友善，會多願意聆聽他們。當這三項分數越高，欺凌和受害的次數也會越低。」

拔萃男書院。（資料圖片）

他舉出男拔有獨特的「大佬」文化，高年級同學或舊生都對樂於成為師弟的榜樣和盲公竹，讓學生有同理心是需要更顯注和廣泛流傳，他引述男拔校訓，認為成為社會領導是要服務不幸的人，以及如何成為更好的人。