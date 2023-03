教大教授談欺凌提男拔事件　與其嚴懲不如關心：讓學生感到價值

最近看了有關母校校訓的影片,當中有to serve and to lead, and best of the best ......To serve and to lead 是要成為社會的領導去服務不幸的人。To be the best of the best 不是每一樣東西也要拿第一,而是一種自我實現

教大心理學系助理教授羅偉柏